كرة المضرب: خروج نادال ومدفيديف وبداية سريعة لألكاراس

عرب ٤٨/ أ ف ب

ودّع الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا والروسي دانييل مدفيديف الثالث دورة باريس - بيرسي للماسترز لكرة المضرب في ظهورهما الأول في الدور الثاني.

وجاء خروج نادال الذي لم يشارك في أي دورة منذ خسارته في ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في بداية أيلول/ سبتمبر على يد الأميركي تومي بول (31 عالميا) 6-3 و6-7 (4-7) و1-6.

ولم تكن حال الروسي مدفيديف أفضل إذ سقط بدوره في مباراته الأولى في الدور الثاني أمام الأسترالي أليكس دي مينور الخامس والعشرين 6-4 و2-6 و7-5.

وغاب نادال، ابن الـ36 عاما والمتوج ببطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية في بداية العام ليرفع رصيده من الألقاب في الغراند سلام إلى 22، عن الملاعب بسبب إصابات متكررة (انسحب من نصف نهائي ويمبلدون)، كما أصبح أبا للمرة الأولى أخيرا.

وبدا أن نادال يتحكم بالمباراة بعد فوزه بالمجموعة الأولى، في حين عانى بول للسيطرة على كراته، غير أن مستوى "الماتادور" تراجع تدريجيا قبل أن يستسلم نهائيا في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وتأتي هذه الخسارة قبل 10 أيام من انطلاق بطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو (من 13 حتّى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل)، كما سمح نادال لمواطنه كارلوس ألكاراس بإنهاء الموسم في المركز الأول في تصنيف اللاعبين المحترفين شرط فوز الأخير بلقب الدورة الباريسية.

وقال نادال الذي لم يسبق له أن فاز بلقب بيرسي "كانت المباراة (بين يديّ) في تلك المجموعة الثانية بمجموعة وكسر الإرسال. لعبت مباراة رهيبة ولا استحق الفوز بعد اللعب بهذا السوء في تلك اللحظة الحاسمة".

وأضاف أنه "واجهت الكثير من الأشياء خلال الشهرين الماضيين، من دون أدنى شك، لكننا دائما على استعداد للعثور على الأعذار. في النهاية، الأمر نفسه دائما، تلعب جيدا فتفوز، لا تفعل فتخسر".

وضرب بول موعدا في الدور التالي مع إسباني آخر بابلو كارينيو بوستا (14 عالميا) الفائز على الكندي دنيس شابوفالوف في الدور السابق.

ومن ناحيته، أنقذ مدفيديف ثلاث فرص لخسارة المباراة، إلاّ أنه سقط عند الرابعة بخطأ مزدوج عند إرساله بعد ساعتين و45 دقيقة، ليتعرض للخسارة الأولى أمام دي مينور في خامس لقاء بينهما.

وضرب الأسترالي الذي حقق فوزه الأوّل في مسيرته على أحد المصنفين الخمسة الاوائل موعدًا مع الأميركي فرانسيس تيافو الفائز على البريطاني جاك درايبر 6-3 و7-5.

وكان يأمل مدفيديف، المصنف أول عالميًا سابقًا، في تحقيق لقبه الثالث هذا العام بعد دورتي أكابولكو المكسيكية وفيينا النمسوية التي تُوج بها قبل التوجه إلى العاصمة الفرنسية.

وأنقذ مدفيديف، حامل اللقب في باريس عام 2020 ووصيف بطل 2021، نقطتين لخسارة المباراة في الشوط العاشر من المجموعة الحاسمة على إرساله، أولا عندما كان متأخرًا 5-4 و40-30 والثانية عندما كانت الأفضلية للأسترالي وأوقف الروسي اللعب للمطالبة بالإعادة عبر تقنية عين الصقر مشيرًا إلى أن دي مينور وضع الكرة خارج الخط، ولحسن حظه القرار كان في صالحه ليعادل الأرقام قبل أن يفوز خصمه بشوط إرساله تاليًا.

في الشوط الثاني عشر الذي كان مدفيديف مطالبًا بالفوز به وأخذ المجموعة إلى شوط كسر التعادل، ارتكب خطأ مزدوجًا ليتقدم خصمه 40-15، قلّص الفارق إلى 40-30 قبل أن يرتكب خطأ مزدوجًا آخر ليخسر ويعبّر عن غضبه بتحطيم مضربه.

ويعفى المصنفون الثمانية الأوائل في دورات الماسترز من الدور الأول.

وفي المقابل، حقق الأسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا بداية سريعة بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة.

وسيلتقي ألكاراس الذي بات أصغر لاعب يتبوأ المركز الأول في التصنيف العالمي بعمر 19 عاما، بعد تتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز في أيلول/ سبتمبر الماضي، في ثمن النهائي البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الإيطالي فابيو فونييني 6-صفر و7-5.

وقال ألكاراس إنه "حاولت أن ألعب بأفضل مستوى لي وأعتقد بأني لعبت بطريقة جيدة. لا أشعر بأي ضغوط كوني الرقم واحد عالميا".

يذكر أن أفضل نتيجة حققها ألكاراس منذ تتويجه في فلاشينغ ميدوز بلوغه الدور نصف النهائي في مدينة بازل السويسرية الأسبوع الماضي.

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميًا الدور ثمن النهائي بفوزه على البريطاني دانيال إيفانز 6-3 و6-4، ليضرب موعدًا مع الفرنسي كورنتان موتيه الفائز بصعوبة على البريطاني كاميرون نوري 3-6 و7-5 و7-6 (7-3).

وتبقى أفضل نتيجة لليوناني في باريس بلوغه ربع نهائي العام 2019 عندما خسر ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب ست مرات (رقم قياسي).

وعلى الرغم من أن تسيتسيباس حقق لقب دورة مونتي كارلو للماسترز هذا العام بالإضافة إلى دورة مايوركا، إلا أنه مُني بخمس هزائم في المباريات النهائية، بينها إثنتان في الماسترز في سينسيناتي وروما.

كما تغلب الإيطالي لورنتسو موزيتي على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-2 ليواجه في ثمن النهائي النروجي كاسبر رود الرابع عالميًا الفائز، الثلاثاء، على الفرنسي ريشار غاسكيه.

وحقق الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم فوزا صعبا على السويدي ميكايل إيمر 6-7 (6-8) و6-4 و7-6 (8-6).