إنتر ميلان يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة يوفنتوس

تلقى فريق إنتر ميلان دفعة قوية قبل مواجهة نظيره يوفنتوس المقررة بعد غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن نجم الإنتر، مارسيلو بروزوفيتش، شارك في معظم الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس، الخميس.

وأضاف أن بروزوفيتش عمل بجانب زملائه لأول مرة منذ أكثر من شهر، بعدما تعرض لإصابة في أوتار الركبة في أيلول/سبتمبر الماضي خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وتابع الموقع، أنه باستثناء وجود مفاجآت طارئة خلال الحصص التدريبية المقبلة، فإن بروزوفيتش من المتوقع أن ينضم لقائمة إنتر أمام يوفنتوس.

وأشار إلى أنه من غير المرجح، أن يبدأ بروزوفيتش المباراة بشكل أساسي، لكنه سيتواجد على مقاعد البدلاء، وقد يشارك في الشوط الثاني.