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برشلونة ويوفنتوس يتنافسان على صفقة إفريقية

تاريخ النشر: 05/11/2022 - 10:59

برشلونة ويوفنتوس يتنافسان على صفقة إفريقية
اللاعب ويلفريد زاها (Gettyimages)
عرب ٤٨

يتنافس برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، ويلفريد زاها، خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع فريقه الصيف القادم، علمًا أن تشيلسي وآرسنال أبديا اهتمامهما بالحصول على خدماته أيضا.

وحسب ما نقلت صحيفة "إيفنينغ ستاندارد"، فإن برشلونة ويوفنتوس يتمتعان بميزة على تشيلسي وآرسنال، حيث يمكنهما بدء المحادثات مع زاها في وقت مبكر بشهر كانون الثاني/يناير.

ويعاني برشلونة ويوفنتوس من ضائقة مالية، وهما يبحثان عن أهم اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبا مع فرقهم، وهو ما ينطبق على زاها، الذي سجل 5 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم.

ويحرص ويلفريد زاها على إثبات نفسه في ناد كبير، بعد الفشل سابقا مع مانشستر يونايتد.

لكن كريستال بالاس، يسعى لجعل زاها اللاعب الأعلى تقاضيا للأجور في تاريخ النادي، علما بأنه يتقاضى حاليا 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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#برشلونة
#يوفنتوس
#ويلفريد زاها
#كريستال بالاس

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