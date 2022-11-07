كلوب: أرقام صلاح جنونية ولن يتوقف

أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، ارتياحه بعد فوز فريقه على توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات عن كلوب، قال فيها إن "الفوز على توتنهام يعني الكثير، لقد تنهدت بعمق وكانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا، شوط أول جيد حقا ثم شوط ثان صعب، توتنهام يخاطر بكل شيء عندما يكون خاسرا في الشوط الثاني".

وأضاف "إنه موسم مكثف للغاية.. مرت فترة طويلة منذ فوزنا في مباراة خارج أرضنا.. لا يمكننا مجرد التفكير في أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وواصل "نعلم أننا يجب أن نقاتل، إنه أمر كبير بالنسبة لنا.. انتصاران على التوالي.. نعم، في مسابقتين مختلفتين".

وتابع "ساوثهامبتون هو خصمنا المقبل في الدوري، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا.. لقد كنا جيدين حقا، لذا نعم فلنستمر.. لا أعتقد أن لدينا مشكلة كبيرة خارج الديار.. وأنا سعيد حقا لأننا استطعنا الفوز بمباراة خارج أرضنا في البريمييرليغ (لأول مرة هذا الموسم)".

وفيما يتعلق بابتعاد نجمه الدولي المصري، محمد صلاح، بفارق هدفين فقط وراء كيني دالجليش، صاحب المركز السابع في قائمة أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق، قال كلوب "كيني دالجليش، روبي فاولر، ربما مرا بأوقات لم يسجلا فيها.. لن يتوقف مو".

وأردف كلوب "إنه في قائمة أفضل 8 هدافين لليفربول ولن يتوقف.. عندما تنظر إلى إحصائيات مو وأهدافه وتمريراته الحاسمة، تجد الأمر جنونيا.. بالنسبة لنا هو مهم دائما، وقد أثبت ذلك بهدفيه".

وفي تصريحات أخرى، واصل كلوب، الإشادة بصلاح قائلا "حتى مع هذه البداية البطيئة، كان مو الأكثر مشاركة بصناعة الفرص في أوروبا، لكننا لم نستغلها أو لم يستغلها ويمكن أن يحدث ذلك لمهاجم. إنها مرحلة طبيعية تماما".

وتابع "لكن الجميع يعرف أنه عندما تنظر إلى مسيرته، سيتذكر الجميع أحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم على الإطلاق لأن الأرقام مجنونة تماما".

وزاد "أكثر ما أسعدني هو أنه سجل الهدفين ثم لعب بشكل جماعي مع الفريق".

وأضاف "لست متفاجئا من ذلك، لكنه مهم فقط لأنه واجه هذه الأسئلة أيضا حول البداية البطيئة، وبعد ذلك (قال في رأسه) علي تسجيل ثلاثية. لكن كان الأمر كله يتعلق بالدفاع أولا وبعد ذلك ستحصل على الفرصة مرة أخرى. أنا مسرور حقا له، الأداء المتميز وبالتأكيد السلوك المتميز".

إلى جانب ذلك، استخدم كلوب تعبيرا طريفا، عندما سئل من قبل شبكة "فيا بلاي" السويدية، عن كيفية وصف صلاح، فأجاب: "لغتي الإنجليزية ليست جيدة بشكل كاف لذلك".