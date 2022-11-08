  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مونديال قطر: مفاجأة في قائمة منتخب فرنسا

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 10:12

مونديال قطر: مفاجأة في قائمة منتخب فرنسا
ديشامب (Gettyimages)
عرب ٤٨

تشهد قائمة منتخب فرنسا التي سيتم الإعلان عنها مساء غد، الأربعاء، مفاجأة قبل خوض غمار بطولة كأس العالم "مونديال قطر" المقرر انطلاقها يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب"، فإن مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، سيختار حارس آيه سي ميلان، مايك ماينان، ضمن قائمة "الديوك" في المونديال، رغم عدم اليقين بشأن لياقته.

وكان ماينان قد تعرض منذ عدة أسابيع، لإصابة في ربلة الساق أثناء المشاركة في تدريبات ميلان، وزعمت تقارير أن مدة غيابه عن الملاعب ستكون 45 يوما.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ديشامب يتمسك بوجود ماينان في القائمة حتى اللحظات الأخيرة للاختيار، والتي ستكون الإثنين المقبل.

وتمسك ماينان بأمل أخير للمشاركة في المونديال، عن طريق السفر إلى فرنسا منذ شهر، لتنفيذ برنامج تعافيه من الإصابة تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب الديوك.

لكن رفض ميلان، خطة ماينان، واستدعاه للعودة إلى إيطاليا في ذلك الوقت، بعد ساعات فقط من وصوله إلى فرنسا، وطالبه بتنفيذ برنامج التعافي تحت إشراف أطباء الروسونيري.

بودكاست عرب 48

#منتخب فرنسا
#ديدييه ديشامب
#مايك ماينان
#مونديال قطر
#كأس العالم

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوفنتوس يقدم عرضا للتعاقد مع إنريكي
يوفنتوس يقدم عرضا للتعاقد مع إنريكي

2022-11-08

تشيلسي يسعى إلى تلبية رغبة كريستيانو رونالدو
تشيلسي يسعى إلى تلبية رغبة كريستيانو رونالدو

2022-11-07

قرعة دوري الأبطال: مواجهتان من العيار الثقيل في ثمن النهائي
قرعة دوري الأبطال: مواجهتان من العيار الثقيل في ثمن النهائي

2022-11-07

الأكثر قراءة

بروفايل | نتنياهو العائد إلى حكم إسرائيل

بروفايل | نتنياهو العائد إلى حكم إسرائيل

2022-11-07
وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

2022-11-07
بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول الحكومة

بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول الحكومة

2022-11-07
نتنياهو يقترح توزيع الحقائب الوزارية وترحيل القضايا الجوهرية

نتنياهو يقترح توزيع الحقائب الوزارية وترحيل القضايا الجوهرية

2022-11-07
الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

2022-11-07