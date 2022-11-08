مونديال قطر: مفاجأة في قائمة منتخب فرنسا

تشهد قائمة منتخب فرنسا التي سيتم الإعلان عنها مساء غد، الأربعاء، مفاجأة قبل خوض غمار بطولة كأس العالم "مونديال قطر" المقرر انطلاقها يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب"، فإن مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، سيختار حارس آيه سي ميلان، مايك ماينان، ضمن قائمة "الديوك" في المونديال، رغم عدم اليقين بشأن لياقته.

وكان ماينان قد تعرض منذ عدة أسابيع، لإصابة في ربلة الساق أثناء المشاركة في تدريبات ميلان، وزعمت تقارير أن مدة غيابه عن الملاعب ستكون 45 يوما.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ديشامب يتمسك بوجود ماينان في القائمة حتى اللحظات الأخيرة للاختيار، والتي ستكون الإثنين المقبل.

وتمسك ماينان بأمل أخير للمشاركة في المونديال، عن طريق السفر إلى فرنسا منذ شهر، لتنفيذ برنامج تعافيه من الإصابة تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب الديوك.

لكن رفض ميلان، خطة ماينان، واستدعاه للعودة إلى إيطاليا في ذلك الوقت، بعد ساعات فقط من وصوله إلى فرنسا، وطالبه بتنفيذ برنامج التعافي تحت إشراف أطباء الروسونيري.