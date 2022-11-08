يوفنتوس يقدم عرضا للتعاقد مع إنريكي

أبدى فريق يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، إذ قدمه له عرضا قبل فترة قصيرة من انطلاق بطولة كأس العالم "مونديال قطر".

وحسب ما نقل برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن اليوفي قدم عرضا لإنريكي، من أجل قيادته هذا الموسم بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وعرض يوفنتوس، على المدرب الإسباني، الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

ويعاني يوفنتوس من تذبذب النتائج هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، بعدما فشل الفريق في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.