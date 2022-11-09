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رقم سلبي يعيد ليفاندوفسكي 9 سنوات إلى الوراء

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 09:15

رقم سلبي يعيد ليفاندوفسكي 9 سنوات إلى الوراء
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

خرج النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، برقم سلبي من مباراة فريقه برشلونة وأوساسونا بالليغا بعد طرده وحصوله على البطاقة الحمراء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه ليفاندوفسكي عند الدقيقة 31 من عمر اللقاء، إثر تدخله ضد دافيد غارسيا، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بالنتيجة 2-1.

ورغم مرور 13 جولة من عمر الدوري الإسباني، لم يحصل فيها ليفاندوفسكي على أي بطاقة، لكنه حصل في مباراة أوساسونا على بطاقتين متتاليتين، ليتلقى الطرد الأول له في الموسم.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تلقى ليفاندوفسكي بطاقة حمراء واحدة في 14 مباراة مع برشلونة في الليغا، ليعادل ما حصل عليه في 384 مباراة في الدوري الألماني.

وتعرض ليفاندوفسكي للطرد مرة واحدة فقط، مع فريقه الأسبق بوروسيا دورتموند ضد هامبورغ، في شباط/فبراير 2013.

بودكاست عرب 48

#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة
#الدوري الإسباني
#الليغا
#أوساسونا

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