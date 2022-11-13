مونديال قطر: من بيليه إلى زيدان.. 11 لاعبا أسطوريا

من "الملك" البرازيلي بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات، إلى الفرنسي زين الدين زيدان الذي فرح وحزن في النهائي، صنعت مباريات كأس العالم لكرة القدم أساطير دوّنت اسمها في تاريخ اللعبة.

التشكيلة المثالية:

غوردون بانكس، كافو، فرانتس بكنباور، فابيو كانافارو، روبرتو كارلوس، زين الدين زيدان، أندريس إنييستا، دييغو مارادونا، بيليه، ميروسلاف كلوزه، رونالدو.

حارس مرمى لأندية متواضعة (ليستر، ستوك)، توج هذا الإنجليزي بطلا للعالم عام 1966 واشتهر بصدة "إعجازية" في مواجهة بيليه عام 1970، قال عنها البرازيلي "اليوم سجلت هدفا، ولكن بانكس صدّه".

أحدث هذان البرازيليان ثورة في مركز الظهير عن طريق تعزيز دوره الهجومي لحد كبير. سجل كافو أكثر "ثراء" في كأس العالم كونه فاز بمونديالي 1994 و2002، أما روبرتو كارلوس فاكتفى بلقب 2002 حين كان كافو قائد المنتخب. خسرا معا نهائي 1998 أمام فرنسا (صفر-3).

"مخترع" مركز الليبرو، ترك "القيصر" إحدى الصور الخالدة لكأس العالم بعدما أنهى "مباراة القرن" التي خسرتها ألمانيا أمام إيطاليا (3-4 بعد التمديد) في الدور نصف النهائي لمونديال 1970 ويده ملفوفة. بعد أربعة أعوام نجح في رفع كأس العالم على أرضه عندما تمكنت "واقعية" "دي مانشافت" من تحطيم رومنسية منتخب هولندا ويوهان كرويف (2-1).

النموذج الأمثل للمدافع الايطالي: دائما في تموضع مثالي، ودائما في حالة تركيز و"شرير" متى لزم الأمر. قائد الـ"أتزوري" الذي أحرز لقب 2006 على حساب فرنسا وزيدان (5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1).

دخل التاريخ بفضل ثنائية، وخرج منه ببطاقة حمراء. يتقاسم "زيزو" رقمين قياسيين هما عدد الأهداف في المباريات النهائية (3) تساويا مع الإنجليزي جيف هيرست والبرازيليين فافا وبيليه، والتسجيل في مباراتين نهائيتين.

رأسيتان أمام البرازيل في نهائي 1998، وركلة جزاء على طريقة "بانينكا" في نهائي 2006 في مرمى الإيطالي جانلويجي بوفون. هو أيضا اللاعب الوحيد مع الكاميروني ريغوبير سونغ الذي طرد مرتين في المونديال: عام 1998 أمام السعودية، وفي نهائي 2006 بعدما "نطح" الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

رفع لاعب برشلونة من مستوى تبسيط كرة القدم. مثال حي على "تيكي تاكا" ناديه السابق برشلونة. سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في نهائي مونديال 2010 أمام هولندا (1-0) قبل نهاية الوقت الإضافي.

فرض هيمنته على مونديال 1986 الذي قاده منتخب بلاده إلى لقبه. في قمة مستواه الكروي في المكسيك، قاد "ألبيسيليستي" حتى النهائي والفوز على ألمانيا الغربية (3-2)، وكاد يكرّر السيناريو ذاته بعد أربعة أعوام لكنه انحنى هذه المرة أمام "دي مانشافت" (0-1). يبقى خالدا في التاريخ كونه سجل في غضون أربع دقائق، أفظع وأجمل هدف في كأس العالم، بين "يد الله" و"سباق تعرّج" مذهل بين الدفاع الإنجليزي في الدور ربع النهائي.

الوحيد الفائز بالمونديال 3 مرات، من كأس العالم 1958 حين كان يبلغ 17 عاما، إلى التحفة الفنية للعب الهجومي لعام 1970. فاز أيضا بكأس العالم 1962 رغم أنه أصيب باكرا في هذه البطولة.

لا يزال يُعدّ الأفضل على مرّ الأزمنة. ترك مجموعة كبيرة من الصور، من الثنائية التي سجلها ودموع المراهق أثناء الفوز بلقب 1958، إلى تمريرته "العمياء" لكارلوس ألبرتو في النهائي ضد ايطاليا (4-1) عام 1970، بالإضافة إلى خداعه حارس الأوروغواي وكرته الساقطة البعيدة ضد تشيكوسلوفاكيا.

قد لا يكون ميروسلاف كلوزه أكثر المهاجمين مهارة، إلا أنه يحمل الرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف في النهائيات (16 بين 2002 و2014). الوحيد خاض نصف النهائي أربع مرات، وتمكن من الفوز بمونديال 2014، علما أنه انفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف على حساب البرازيلي رونالدو (15).

عرف الـ "فينومينو" (الظاهرة) كل شيء في كأس العالم. توج بدون أن يلعب في سن الـ17 عاما في 1994، وهو سيء الحظ في النهائي بعد أربعة أعوام عندما ألمت به وعكة صحية قبل ساعات من المباراة النهائية. شارك رونالدو في النهائي، إلا أنه كان خيالا للموهبة الصارخة التي كان يعرف بها.

أفضل مهاجم في حقبته ثأر لنفسه عام 2002 بعدما هيمن على البطولة، وتوج هدافا مع ثنائية في المباراة النهائية أمام ألمانيا (2-0).