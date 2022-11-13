4 مدربين بينهم زيدان على رادار تشيلسي

يسعى تشيلسي الإنجليزي إلى التعاقد مع مدرب جديد من أجل المساهمة في إحداث تغيير جديد بالجهاز الفني بعد توديع كأس الرابطة وفي ظل النتائج السلبية في الدوري الممتاز.

ومنذ تولي جراهام بوتر تدريب الفريق خلفا للألماني توماس توخيل، يعاني تشيلسي على صعيد النتائج هذا الموسم.

ولم يتذوق تشيلسي طعم الفوز في المباريات الخمس الأخيرة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ خسر في ثلاث مباريات أمام برايتون وآرسنال ونيوكاسل يونايتد وتعادل في اثنتين أمام برينتفورد ومانشستر يونايتد، فيما ودع كأس الرابطة من الدور الثالث أمام مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مالك "البلوز"، تود بويلي، يفكر جديًا في الإطاحة ببوتر، وتعيين مدير فني جديد، من أجل تحسين الأوضاع في ستامفورد بريدج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك 4 أسماء مرشحة لحل محل بوتر، وهم، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والألماني يواكيم لوف، والفرنسي زين الدين زيدان بالإضافة إلى الإيرلندي برندان رودغرز.

وتلقى تشيلسي المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن توتنهام صاحب المركز الرابع، و16 نقطة عن آرسنال متصدر جدول الترتيب.