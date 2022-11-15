مفاجأة: بايرن ميونخ يتحرك لضم كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة بريطانية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول اهتمام فريق بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو.

وأطلق كريستيانو تصريحات نارية قبل ساعات على انضمامه لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض بطولة كأس العالم في قطر.

وقال كريستيانو إنه لا يحترم مدربه الهولندي، إيريك تين هاج، نظرا لعدم احترام الأخير له، فضلا عن انتقاده إدارة وملاك النادي بحدة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن اجتماع عقد بين اللاعب ووكيله خورخي مينديز، مع مسؤولي بايرن ميونخ، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى سفر مسؤولي النادي البافاري إلى إنجلترا قبل بضعة أيام، لعقد محادثات مع الدولي البرتغالي، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك رغم إدارة بايرن ظهرها للهداف التاريخي لكرة القدم الصيف الماضي، لعدم قدرة النادي على دفع راتبه الضخم، الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.