مونديال قطر: مفاجأة في قائمة منتخب الإكوادور تفاديا للعقوبات

عرب ٤٨ / أ ف ب

خلت تشكيلة منتخب الإكوادور لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر من المدافع بايرون كاستيلو، بعد جدل ونزاع كبيرين وصل إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بتهمة "تزوير" جواز سفر اللاعب.

وكانت كل من تشيلي والبيرو احتجتا على صلاحية الجنسية الإكوادورية لكاستيلو، بسبب "أدلة كثيرة تؤكد أن اللاعب ولد في كولومبيا، في مدينة توماكو في 25 تموز/يوليو 1995 وليس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 في مدينة بلاياس الإكوادورية" بحسب الاتحاد التشيلي.

لكنّ محكمة التحكيم الرياضي أصدرت قرارًا أكدّت فيه "صلاحية كاستيلو (للدفاع عن ألوان الإكوادور)، لكنها أنزلت عقوبات بحق الاتحاد الإكوادوري لمخالفته قوانين فيفا" حيث يتوجب عليه دفع مبلغ قدره 100 ألف فرنك سويسري (100.650 يورو) لأن "تاريخ ومكان الولادة" في جواز كاستيلو خلال تسجيله في فيفا "غير صحيحين"، إضافة إلى خصم "ثلاث نقاط كعقوبة" في التصفيات المقبلة لمونديال 2026.

وأكدت محكمة التحكيم أهلية كاستيلو للمشاركة في صفوف منتخب الإكوادور في كأس العالم على أساس أن جنسية اللاعب "تحددها القوانين الوطنية"، وأن السلطات الإكوادورية "اعترفت" بالمدافع كمواطن إكوادوري.

ويُعد غياب كاستيلو الذي خاض ثماني مباريات في تصفيات أميركا الجنوبية، إضافة إلى عدد من المباريات الودية الأخيرة، عن التشكيلة بالمفاجأة.

وأوضح الاتحاد الإكوادوري في هذا الصدد اليوم، الثلاثاء، أنه يريد حماية نفسه من "العقوبات غير العادلة" من خلال عدم استدعاء كاستيلو.

وأفاد الاتحاد الاكوادوري في بيان "في مواجهة خطر المعاناة مرة أخرى من عقوبات غير عادلة، فإن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم ملزم بعدم إدراج اللاعب بايرون كاستيلو سيغورا في القائمة النهائية التي جرى تقديمها إلى فيفا".

ويأتي في طليعة النجوم المستدعين للمونديال القطري، مهاجم فنربخشه التركي المخضرم إينر فالنسيا، ولاعب وسط ليون المكسيكي أنخل مينا، وحارس المرمى ألكسندر دومينغيس.