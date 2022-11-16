منتخب فرنسا يفقد لاعبا آخر قبل مونديال قطر

عرب ٤٨ / أ ف ب

تواصلت لعنة الإصابات في منتخب فرنسا قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في مونديال قطر، مع إعلان غياب مهاجمه كريستوفر نكونكو، لينضم إلى بول بوغبا ونغولو كانتي ومايك مينيان وبريسنيل كيمبيمبي.

ويعاني متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني مع فريق لايبزيغ من التواء في مفاصل ركبته اليسرى، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي عشية سفر المنتخب الأزرق إلى قطر صباح الأربعاء.

ولم يعلن الاتحاد هوية البديل، وذلك بعد إرسال لائحة اللاعبين الـ26 الرسمية إلى الاتحاد الدولي (فيفا). وبحال الإصابة الجدية، تسمح الأنظمة بتغيير اللاعبين.

وحتى لو لم تكن مشاركته متوقعة كأساسي، إلا أن نكونكو كان قادرا على لعب دور البديل المميز. اختير نكونكو الذي بلغ الخامسة والعشرين يوم الإثنين، أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وفي التمرين الأخير لتشكيلة المدرب ديدييه ديشامب قبل السفر إلى الدوحة، تعرّض نكونكو لاصطدام مع زميله لاعب الوسط إدواردو كامافينغا.

في المقابل، لم يخض نجم هجوم الفريق المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، تمرينا كاملا بعد عودته من الإصابة، على غرار المدافع رافاييل فاران.

وتخوض فرنسا مباراتها الأولى في 22 الجاري ضد أستراليا.