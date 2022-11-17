مونديال قطر: دفعة هجومية مهمة لمنتخب المغرب

يشكل استدعاء لاعب بيرنلي الإنجليزي، أنس زروري، إلى تشكيلة المنتخب المغربي لكرة القدم لتعويض صانع ألعاب مرسيليا الفرنسي، أمين حارث، المصاب، دفعة مهمة لخط الهجوم عشية انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

تلقى "أسود الأطلس" نهاية الأسبوع الماضي ثالث ضربة موجعة بإصابة حارث لالتواء قوي في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة فريقه ضد موناكو في الدوري المحلي، فلحق بالمدافع الأيسر لأودينيزي الإيطالي، آدم ماسينا، ومهاجم خنت البلجيكي، طارق تيسودالي، اللذين تعرضا مطلع الموسم الحالي لإصابة بالرباط الصليبي أبعدتهما عن العرس العالمي.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقع أن يقوم المدرب، وليد الركراكي، بتوجيه الدعوة إلى لاعبي وسط خيتافي الإسباني، منير الحدادي/ وأضنة ديميرسبور التركي، يونس بلهندة، لتعويض غياب حارث، بالنظر إلى أنهما كان ضمن اللائحة الاحتياطية إلى جانب ريان مايي (فيرينتسفاروش المجري) وأيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، اختار المدرب الجديد لأسود الأطلس لاعبا لم يكن متواجدا بها هو الجناح الأيسر لنادي بيرنلي متصدر بطولة التشامبيونشيب (المستوى ثاني).

وقال الاتحاد المغربي للعبة في بيان، الأربعاء، إن "وجه السيّد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنجليزي للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

وأضاف أنه "جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسميا، مساء يوم الأربعاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم" كونه يحمل الجنسية البلجيكية أيضا ودافع عن ألوان منتخباته العمرية من تحت 16 عاما حتى الأولمبي (تحت 23 عاما).

ويتألق زروري الذي كان ضمن التشكيلة الأولى للركراكي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب خلافته البونسي وحيد خليلودغيتش المقال من منصبه، بشكل لافت مع فريقه بيرنلي المنتقل إلى صفوفه الصيف الماضي قادما من شارلروا.

الجناح الذي احتفل في السابع من الشهر الجاري بعيد ميلاده الثاني والعشرين، سجل أربعة أهداف في 13 مباراة مع تمريرتين حاسمتين.

علّق زروري على استدعائه إلى صفوف المنتخب المغربي في حسابه على "إنستغرام": "حلم أصبح حقيقة". وقال "أنا سعيد جدا ويشرفني التمكن من الدفاع عن ألوان المغرب خلال أفضل مسابقة في العالم. أود أن أشكر أحبائي وعائلتي والجماهير المغربية على دعمهم الهائل. دون أن ننسى المدرب على ثقته والفرصة التي منحها لي لتحقيق حلم الطفولة!".

وسيلتحق زروري بزميله السابق في أكاديمية نادي ليرس البلجيكي لاعب وسط كوينز بارك رينجرز في التشامبيونشيب إلياس شاعر.

وبات زروري ثاني موهبة يخطفها المغرب من بلجيكا بعد لاعب وسط غنك بلال الخنوس (18 عاما).

وكان الخنوس أكد أن استدعاءه للعب مع المغرب "فخر كبير، خصوصا في سني. عمري 18 عاما وأملك فرصة عيش هذه التجربة الجميلة جدا مع هؤلاء اللاعبين، أتمنى أن نقدم مسابقة رائعة جدا إن شاء الله".

وأضاف في تصريح لقناة الاتحاد المغربي للعبة "بالتأكيد أنني فخور جدا بكوني مغربيا. أجدادي من المغرب وأحب دائما الذهاب إلى المغرب لقضاء عطلتي وزيارة عائلتي. بصراحة إنه فخر كبير جدا بالنسبة لي حمل ألوان هذا البلد".

وعن مواجهة بلجيكا التي دافع عن ألوانها في منتخبات تحت 15 و16 و18 عاما، في مونديال قطر كونها ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وكرواتيا وكندا، قال إنه "سأكون متحمسا أمام بلجيكا، ولكن ليس أكثر من المباريات الأخرى، ستكون فقط أكثر خصوصية قليلا".