مونديال قطر: بوغبا ومانيه وصلاح وهالاند يتصدرون قائمة الغائبين

تنطلق منافسات مونديال 2022 في قطر، بعد غد الأحد، بحضور أكبر نجوم كرة القدم في العالم، لكن هل سيلتئم شمل جميع اللاعبين دون أي غيابات؟ بالطبع لا، إذ أفضت التصفيات، الإصابات وخيارات المدربين إلى غياب بعض الأسماء الوازنة مثل السنغالي ساديو مانيه، الماكينة التهديفية النروجية إرلينغ هالاند والمصري محمد صلاح.

مثل مواطنيه ماركو فيراتي أو غورغينيو، فقد حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة المشاركة في المونديال القطري مع الـ"أتزوري" بخسارة الملحق المؤهل أمام مقدونيا الشمالية المتواضعة. وللمرة الثانية على التوالي، ستغيب إيطاليا بطلة العالم 4 مرات عن الحدث العالمي في خيبة كبيرة.

كتب مدافع تشلسي الشاب في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر على تويتر "أنا مدمَّر". هذا كان تاريخ انسحابه رسميًا من التشكيلة الإنجليزية بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.

بطلان للعالم لن يكونا حاضرَين. صحيح أنّ إسبانيا اعتادت على غياب راموس، الذي لم يرتد قميص منتخب بلاده منذ آذار/ مارس 2021. لكن من الناحية الأخرى، كان كيمبيمبي يأمل حتى النهاية في الدفاع عن اللقب الذي فاز به مع الديوك في 2018. حتى أنه ظهر في القائمة الأولية لمدربه لديدييه ديشان. ولكن، بعد عدم تعافيه بشكل كاف من إصابة في وتر العرقوب، اضطر إلى التخلي عن مكانه وإفساح المجال أمام أكسل ديزازي.

يُعدّ ركيزة في ريال مدريد، لكنه ليس ضمن خطط ديشان. في السابعة والعشرين من عمره، لم ينجح مندي أبدًا في ترسيخ نفسه بشكل كامل في التشكيلة الفرنسية المدجّجة. هذه المرة، فضّل ديشان الأخوين لوكاس وتيو هيرنانديز. وعانى لوكا ديني (46 مباراة دولية) من المصير نفسه.

يلخّص ديشان الأمر كله عندما يقول "عدم امتلاك 'نغولو' هو قوة أقل، بسبب طاقته وخبرته. إنسانيًا، إنه رجل صغير محبب، لديه دائمًا ابتسامة. سنفتقده". كانتي، وهو بطل العالم 2018، يمر بموسم صعب مع تشلسي. لعب أول مباراتين فقط في الموسم الحالي وغاب لفترات طويلة بسبب إصابة في أوتار الركبة ولن يعود حتى العام 2023.

سيغيب عن المونديال الأول الذي يقام في الشرق الأوسط إثنان من أكثر لاعبي الوسط موهبة في العالم. على الرغم من تألقه في صفوف ليفربول الإنجليزي، لم يقنع ألكانتارا المدرب لويس إنريكي لترك مكان شاغر له. أما بالنسبة لبوغبا، فإن الإصابات في ركبته اليمنى ثم في الفخذ ستحرمه من المشاركة. ومن دونه وكانتي، سيكون على ديشان إعادة بناء خط وسط المنتخب الفرنسي من جديد.

أخفقت مصر في التأهل إلى المونديال القطري بعد خسارة دراماتيكية أمام السنغال التي سبق لها أيضا أن تغلبت على الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وبالتالي، لن يكون صلاح في المونديال، على غرار زميله السابق ولاعب بايرن ميونيخ الحالي السنغالي ساديو مانيه، وصيف ترتيب الكرة الذهبية، الذي تأكد، الخميس، غيابه بسبب إصابة في الركبة تعرض لها أخيرا مع ناديه في الدوري الألماني. في المقابل، لم ينجح هالاند في قيادة النرويج إلى النهائيات لتبقى بلاده غائبة منذ 1998.

حراس المرمى: دافيد دي خيا (إسبانيا/ لم يتم اختياره)؛ مايك مينيان (فرنسا/ إصابة).

المدافعون: بن تشيلويل (إنجلترا/ إصابة)؛ جوناثان كلوس (فرنسا/ لم يتم اختياره)؛ غابريال (البرازيل/ لم يتم اختياره)؛ فيكايو توموري (إنجلترا/ لم يتم اختياره).

لاعبو الوسط: فيليبي كوتينيو (البرازيل/ إصابة)؛ جيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين/ إصابة)؛ ريناتو سانشيس (البرتغال/ لم يتم اختياره)؛ ماركو فيراتي (إيطاليا/ بلاده غير مشاركة)؛ غورغينيو فينالدوم (هولندا/ إصابة).

المهاجمون: روبرتو فيرمينو (البرازيل/ لم يتم اختياره)؛ لويس دياس (كولومبيا/ إصابة)؛ رياض محرز (الجزائر/ بلاده غير مشاركة)؛ تيمو فيرنر (ألمانيا/ إصابة).