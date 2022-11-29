مونديال قطر: تأكيد غياب نيمار عن مباراة الكاميرون

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 20:29

مونديال قطر: تأكيد غياب نيمار عن مباراة الكاميرون
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن المواجهة المرتقبة للـ"سيليساو" ضد الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول لحساب المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب البرازيلي.

وسيُحرم الـ"سيليساو" أيضا من خدمات الظهيرين الأيسر أليكس ساندرو بسبب إصابة عضلية، والأيمن دانيلو لإصابة في كاحله.

وضمنت البرازيل تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بعد تحقيقها فوزها الثاني على سويسرا 1-صفر، بعد أول على صربيا بهدفين نظيفين.

وأكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار في شريط فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة على موقعه الرسمي، أن نيمار ودانيلو يواصلان تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في المباراة الأولى.

وأشار إلى أن "نيمار يعاني من ارتفاع في الحرارة لكن الأمور تحت السيطرة، وهي لا تتعارض مع إجراءات تعافيه".

وتعرض ساندرو لإصابة عضلية في المباراة ضد سويسرا، وسيغيب بدوره عن مباراة الكاميرون.

وقال لاسمار إن "هؤلاء الثلاثة سيغيبون عن المباراة ضد الكاميرون".

ويحتاج المنتخب البرازيلي إلى التعادل ليضمن صدارة المجموعة.

بودكاست عرب 48

#مونديال قطر
#نيمار
#منتخب البرازيل
#الكاميرون

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مونديال قطر: أميركا تقصي إيران وتبلغ ثمن النهائي
مونديال قطر: أميركا تقصي إيران وتبلغ ثمن النهائي

2022-11-29

مونديال قطر: إنجلترا تطيح بويلز وتتأهل لثمن النهائي
مونديال قطر: إنجلترا تطيح بويلز وتتأهل لثمن النهائي

2022-11-29

مونديال قطر: مشجّعون أجانب ينغمسون في الثقافة العربيّة... "روح كأس العالم الحاليّة عربيّة"
مونديال قطر: مشجّعون أجانب ينغمسون في الثقافة العربيّة... "روح كأس العالم الحاليّة عربيّة"

2022-11-29

الأكثر قراءة

مباريات اليوم التاسع في مونديال قطر

مباريات اليوم التاسع في مونديال قطر

2022-11-28
مونديال قطر: تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا بثلاثية لكليهما

مونديال قطر: تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا بثلاثية لكليهما

2022-11-28
مونديال قطر: البرازيل تهزم سويسرا وتحجز مقعدا بثمن النهائي

مونديال قطر: البرازيل تهزم سويسرا وتحجز مقعدا بثمن النهائي

2022-11-28
مونديال قطر: البرتغال تُسقط أوروغواي وتتأهل لثمن النهائي

مونديال قطر: البرتغال تُسقط أوروغواي وتتأهل لثمن النهائي

2022-11-28
مونديال قطر: غانا تسحق كوريا الجنوبية وتفرض نفسها في قمة المجموعة

مونديال قطر: غانا تسحق كوريا الجنوبية وتفرض نفسها في قمة المجموعة

2022-11-28