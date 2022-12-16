"فيفا" يعلن تنظيم النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية في المغرب

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 شباط/ فبراير المقبل.

ويستضيف المغرب مونديال الأندية للمرة الثالثة بعد 2013 و2014، وكانت النسخة الأخيرة قد استضافتها الإمارات، وتوج فيها تشيلسي الإنجليزي على حساب بالميراس البرازيلي (2-1).

وكشف إنفانتينو خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة القطرية الدوحة، عن مصادقة مجلس "فيفا" على إقامة نسخة 2025 من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 ناديا.

وقال إنفانتينو عن النظام الجديد للبطولة، إن "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025، وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعليا بمثابة كأس العالم".

يذكر أن النسخة المقبلة لمونديال الأندية سيُشارك فيها كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد الرياضي المغربي بطل إفريقيا، والأهلي المصري وصيف بطل إفريقيا.

وهناك أيضا، فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، وسياتل ساوندرز الأميركي بطل أميركا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا، في حين لم يتحدد ممثل قارة آسيا بعد.