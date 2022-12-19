كريم بنزيمة يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الفرنسي

أعلن مهاجم فرنسا والفائز بالكرة الذهبية، كريم بنزيمة (35 عاما)، اليوم الإثنين، اعتزاله دوليا مع المنتخب الفرنسي، بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي مونديال قطر 2022، أمام منتخب الأرجنتين، بركلات الترجيح.

وكتب نجم ريال مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقا بصورته بألوان المنتخب الفرنسي: "لقد بذلت الجهود والأخطاء التي كان يجب أن ارتكبها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي وقصتنا (مع المنتخب) انتهت".

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

وغاب بنزيمة الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس والثلاثين وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، عن منتخب بلاده في نهائيات قطر بسبب الإصابة، وأثيرت تقارير حول خلافه مع المدرب ديدييه ديشان لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.

واضطر بنزيمة لمغادرة معسكر فرنسا في قطر قبل يوم من انطلاق كأس العالم، لتعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، ولم يقرر ديشان استدعاء بديل له.

ورفض ديشان الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية إعادة بنزيمة للتشكيلة قبل مواجهة الأرجنتين في النهائي بعد تعافيه وخوضه مباراة ودية مع ريال مدريد، فيما أشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية إلى تجدد الخلافات بين الاثنين.

وقبل البطولة قدم بنزيمة أداء رائعا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 44 هدفا في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق على تحقيق ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيمة هداف منتخب فرنسا في كأس العالم 2014، لكنه لم يكن جزءا من تتويج الفريق باللقب في نسخة 2018، بعد أن عاد إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي فقط عقب غياب دام ست سنوات لخلافات مع ديشان الذي تذرع بـ"أسباب انضباطية" لاستبعاد مهاجم ريال مدريد عن المنتخب.

ومنذ عودته لصفوف المنتخب سجل بنزيمة 10 أهداف في 16 مباراة.