بعد التتويج بكأس العالم: ماذا سيكون مصير ميسي مع سان جيرمان؟

تحوم الشكوك حول مصير النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خصوصًا بعد التتويج ببطولة كأس العالم رفقة منتخب بلاده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي في "حديقة الأمراء" عقب نهاية الموسم الجاري، ولم يستقر حتى الآن على البقاء من عدمه.

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ووفقا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن ميسي سيبدأ التفكير في قراره بشأن مستقبله، بمجرد انتهاء احتفالات كأس العالم، حيث سيتعين عليه التعامل مع وضعه الحالي، وتحديدًا مع بداية العام الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الأقرب لإقناع ميسي، هو باريس سان جيرمان، والذي لم يخف نيته أبدًا في الحفاظ على البرغوث الأرجنتيني بين صفوفه.

ويرغب سان جيرمان في أن يكون هو النادي الأخير الذي يلعب ميسي بألوانه بين النخبة، مع الأخذ في الاعتبار أنه حقق لقب المونديال خلال تواجده في باريس.

في الوقت ذاته، لا يرى ميسي نفسه يلعب حاليًا في الدوري الأمريكي، ولكنه يعتقد أنه يتمتع بالقوة الكافية لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى لعدة سنوات.

وبشأن إمكانية العودة إلى برشلونة، يقال إنه لا توجد أخبار جديدة ويوصف البعض الأمر، بأنه شيء شبه مستحيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوضع المالي لبرشلونة ليس جيدًا هذا الشتاء، ويبدو أنه سيكون أقل في الصيف المقبل، عندما تلزمه رابطة الليغا بأن يخفض فاتورة رواتبه لنحو 200 مليون.

وبناءً عليه، فإن باريس سان جيرمان أقرب كثيرًا من برشلونة في الحفاظ على ميسي بالموسم المقبل.