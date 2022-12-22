  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد إلى ربع النهائي في أول مباراة له بعد رحيل رونالدو

تاريخ النشر: 22/12/2022 - 07:38

مانشستر يونايتد إلى ربع النهائي في أول مباراة له بعد رحيل رونالدو
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

بلغ مانشستر يونايتد الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على ضيفه بيرنلي، متصدر الشامبيونشيب، 2- صفر، أمس الأربعاء، في أول مباراة يخوضها "الشياطين الحمر" بعد مغادرة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الفريق من الباب الضيّق.

وعادت عجلة الدوريات الأوروبية للدوران بعد انتهاء مونديال قطر بتتويج الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وخاض يونايتد مباراته الأولى بعد قرار فسخ عقد رونالدو على خلفية مقابلة نارية أجراها أفضل لاعب في العالم 5 مرات، انتقد فيها النادي ومدربه الهولندي، إريك تن هاغ.

ويدين يونايتد بفوزه إلى الدنماركي، كريستيان إريكسن، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الثاني (57).

وأقحم مدرب يونايتد، تن هاغ، خمسة لاعبين خاضوا غمار العرس الكروي العالمي، هم إلى جانب راشفورد وإريكسن كل من البرتغالي برونو فرنانديش والبرازيلي كازيميرو والهولندي تيريل مالاسيا.

وقارع بيرنلي الذي يشرف على تدريبه قائد مانشستر سيتي السابق البلجيكي، فنسان كومباني، مضيفه على ملعبه "أولد ترافورد" قبل أن تهتز شباكه بتسديدة من مسافة قريبة من أريكسن بعد تمريرة من آرون وان- بيساكا.

وضاعف راشفورد النتيجة بعد قرابة ساعة من صافرة البداية إثر مجهود فردي رائع حيث توغل من منتصف الملعب إلى منطقة جزاء بيرنلي وسدد في الشباك.

وفاز تشارلتون من الدرجة الثالثة على برايتون بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما سلبا، ونوتنغهام فوريست على بلاكبيرن من الشامبيونشيب 4-1.

وكانت أندية ولفرهامبتون وساوثمبتون ونيوكاسل وليستر سيتي حجزت بطاقتها، الثلاثاء.

ويختتم الدور الرابع، اليوم الخميس، بلقاء قمة يجمع بين مانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب.

بودكاست عرب 48

#مانشستر يونايتد
#كأس رابطة
#الأندية الإنجليزية
#كرة القدم
#بيرنلي

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نواد أوروبية ترغب بالتعاقد مع الثنائي المغربي أوناحي وبوفال
نواد أوروبية ترغب بالتعاقد مع الثنائي المغربي أوناحي وبوفال

2022-12-22

صحيفة: ميسي يتفق على تمديد عقده مع سان جيرمان
صحيفة: ميسي يتفق على تمديد عقده مع سان جيرمان

2022-12-21

الشرطة الأرجنتينية تقطع مسار اللاعبين للاحتفال مع الجماهير.. اعتقالات وإصابات
الشرطة الأرجنتينية تقطع مسار اللاعبين للاحتفال مع الجماهير.. اعتقالات وإصابات

2022-12-21

الأكثر قراءة

الاحتلال يحتجز جثامين 11 شهيدا أسيرا... آخرهم ناصر أبو حميد

الاحتلال يحتجز جثامين 11 شهيدا أسيرا... آخرهم ناصر أبو حميد

2022-12-21
74 أسيرا شهيدا نتيجة الإهمال الطبيّ... آخرهم أبو حميد الذي أمضى معظم حياته معتقلا

74 أسيرا شهيدا نتيجة الإهمال الطبيّ... آخرهم أبو حميد الذي أمضى معظم حياته معتقلا

2022-12-21
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2022-12-21
قتيل وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار برهط

قتيل وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار برهط

2022-12-21
خاص | ما بعد مونديال قطر: فلسطين باقيةٌ في وجدان العرب

خاص | ما بعد مونديال قطر: فلسطين باقيةٌ في وجدان العرب

2022-12-21