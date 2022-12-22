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نواد أوروبية ترغب بالتعاقد مع الثنائي المغربي أوناحي وبوفال

تاريخ النشر: 22/12/2022 - 08:41

نواد أوروبية ترغب بالتعاقد مع الثنائي المغربي أوناحي وبوفال
منتخب المغرب (Getty Images)
عرب ٤٨

أفادت وسائل إعلام مطلعة على الشأن الرياضي، اليوم الخميس، أن الثنائي المغربي عز الدين أوناحي وسفيان بوفال لا يعتقدان أنهما باتا لاعبين في صفوف فريق نادي أنجيه الفرنسي.

وتألق أوناحي وبوفال في مونديال قطر 2022 وخطفا الأنظار، خصوصا الأول الذي أثار دهشة مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، والذي امتدحه بشدة بعد فوز المغرب على إسبانيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح.

عز الدين أوناحي (Getty Images)

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن أوناحي وبوفال لن يظهرا في مباراة أنجيه أمام أجاكسيو نهاية الشهر الحالي، إذ يرغبان بالرحيل قبل هذا التاريخ، وعلى ما يبدو فإن المستويات الباهرة التي قدمها منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وحصوله على المركز الرابع، أصبحت نقمة على النادي الفرنسي.

ووفقا للصحيفة فإن النادي لا يمانع في رحيلهما مقابل الحصول على مبلغ مالي جيد، خصوصا من أوناحي (22 عاما) إذ تردد أن العديد من الأندية الأوروبية تبحث عن التعاقد معه بما فيها برشلونة الإسباني.

سفيان بوفال (Getty Images)

وانتقل أوناحي صيف العام الماضي إلى أنجيه مقابل 350 ألف يورو، ويرتبط معه بعقد حتى منتصف العام 2026، بينما تبقى بعقد بوفال عام ونصف.

ولعب أوناحي 14 مباراة مع أنجيه في الدوري الفرنسي قبل التألق في مونديال قطر، بينما خاض بوفال 11 مواجهة سجل خلالها 3 أهداف.

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#عز الدين أوناحي
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