بونو محط أنظار عدة فرق بارزة بينها ريال مدريد

يحظى الحارس المغربي، ياسين بونو، باهتمام عدة فرق بعد مساهمته في وصول منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وحسب ما ورد في موقع "فوتبول إسبانيا"، إن إشبيلية منفتح على الاستغناء عن بونو (31 عاما) بعد تألقه في مونديال قطر، في ظل المشاكل المالية للنادي الأندلسي، وجرى ترتيب البدائل بالفعل لتعويضه، وعلى رأسهم لويس ماكسيميانو.

وأشار إلى أنه بالنسبة لبونو، فإن ريال مدريد حريص على التعاقد معه، لكن المرشح الأوفر حظا هو أستون فيلا، الذي يقوده مدرب بونو السابق في إشبيلية أوناي إيمري.

وأضاف "يراقب إنتر ميلان الوضع، في حال بيع حارسه أونانا".

وختم التقرير، بأن إشبيلية على استعداد لبيع بونو مقابل 30 مليون يورو.