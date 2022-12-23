عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بونو محط أنظار عدة فرق بارزة بينها ريال مدريد

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 10:32

بونو محط أنظار عدة فرق بارزة بينها ريال مدريد
بونو (Gettyimages)
عرب ٤٨

يحظى الحارس المغربي، ياسين بونو، باهتمام عدة فرق بعد مساهمته في وصول منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وحسب ما ورد في موقع "فوتبول إسبانيا"، إن إشبيلية منفتح على الاستغناء عن بونو (31 عاما) بعد تألقه في مونديال قطر، في ظل المشاكل المالية للنادي الأندلسي، وجرى ترتيب البدائل بالفعل لتعويضه، وعلى رأسهم لويس ماكسيميانو.

وأشار إلى أنه بالنسبة لبونو، فإن ريال مدريد حريص على التعاقد معه، لكن المرشح الأوفر حظا هو أستون فيلا، الذي يقوده مدرب بونو السابق في إشبيلية أوناي إيمري.

وأضاف "يراقب إنتر ميلان الوضع، في حال بيع حارسه أونانا".

وختم التقرير، بأن إشبيلية على استعداد لبيع بونو مقابل 30 مليون يورو.

بودكاست عرب 48

#ياسين بونو
#ريال مدريد
#أستون فيلا
#إشبيلية
#إنتر ميلان

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ما مصير حكيمي مع باريس سان جيرمان؟
ما مصير حكيمي مع باريس سان جيرمان؟

2022-12-23

تصنيف "فيفا" بعد المونديال: الأرجنتين ثانية رغم اللقب والمغرب يحقّق إنجازا تاريخيًّا
تصنيف "فيفا" بعد المونديال: الأرجنتين ثانية رغم اللقب والمغرب يحقّق إنجازا تاريخيًّا

2022-12-22

نواد أوروبية ترغب بالتعاقد مع الثنائي المغربي أوناحي وبوفال
نواد أوروبية ترغب بالتعاقد مع الثنائي المغربي أوناحي وبوفال

2022-12-22

الأكثر قراءة

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

2022-12-22
جريمة ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار قرب كفر قرع

جريمة ثانية خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار قرب كفر قرع

2022-12-22
أحمد دراغمة: الشهيد الذي حلم باحتراف كرة القدم عالميا

أحمد دراغمة: الشهيد الذي حلم باحتراف كرة القدم عالميا

2022-12-22
مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

2022-12-22
الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023

الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023

2022-12-22