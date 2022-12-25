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برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الديربي

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 09:03

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الديربي
ديمبلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تلقى فريق برشلونة دفعة قوية قبل مباراة الديربي أمام إسبانيول والمقررة يوم 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وأوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، من المقرر أن يعود لتدريبات البارسا يوم غد الإثنين.

وشارك ديمبلي رفقة منتخب فرنسا، في نهائيات مونديال قطر 2022، ووصل المباراة النهائية ضد الأرجنتين، التي حسمها التانغو بركلات الترجيح.

وسيعمل ديمبلي لمدة 4 أيام قبل لقاء إسبانيول، وسيكون تحت تصرف المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وخاض ديمبلي 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم بقميص برشلونة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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#برشلونة
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