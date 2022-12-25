بطولة إنجلترا: استئناف المنافسات في "بوكسينغ داي" وآرسنال لتعزيز الصدارة

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران، غدا الإثنين، مع الـ"بوكسينغ داي" التقليدي والمنتظر في المرحلة السابعة عشرة، ما قد يتيح لآرسنال تعزيز صدارته للـ"بريميرليغ"، بعد استراحة لمدة 44 يوما تزامنا مع إقامة مونديال قطر 2022.

ولا يفكّر آرسنال الذي يحتلّ الصدارة مع 37 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ملاحقة الأول مانشستر سيتي، بعد باللقب الأسمى الذي لم يفز به منذ العام 2004. لكن وفقا لمدربه الإسباني، ميكيل أرتيتا، فإن فريق "المدفعجية" ليس في وارد تقديم هدايا لوست هام الذي يعيش موسما سيئا ويحتل المركز السادس عشر، عندما يستضيفه، الإثنين.

وقال أرتيتا "نحن نلعب على أرضنا. (بوكسينغ داي( هي مباراة مميزة جدا في تاريخ البطولة، والأجواء العائلية رائعة دائما، ونريد تحقيق أقصى استفادة منها، ولكن قبل كل شيء نريد مواصلة زخمنا وتسجيل انطباع وأثر".

وأنهى آرسنال الجزء الأول من الموسم بسجلّ مثير للإعجاب حيث حقق 12 فوزا وتعادلا واحدا وهزيمة (3-1) في بداية أيلول/ سبتمبر الماضي على أرض مانشستر يونايتد.

وأكد أرتيتا أن "هذا الجزء الثاني من الموسم سيكون ممتعا وقويا، لا نطيق الانتظار لاستئنافه".

وترك مونديال قطر (كأس العالم 2022) آثارا في تشكيلة نادي شمال لندن، ذلك أن البرازيلي غابريال جيزوس صاحب خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصيب في ركبته في قطر و"من الصعب جدا تحديد موعد" من أجل عودته، بحسب ما أقرّ أرتيتا الذي لم يستبعد تعزيز خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وحتى من دون جيزوس، فإن آرسنال هو المرشح المنطقي لحسم هذه الموقعة اللندنية.

وقال مدرّب وست هام، ديفيد مويز، الذي حصد فريقه نقطة فقط خلال أول 15 مباراة له، إنه "من الصعب جدا استئناف الدوري بمباراة مماثلة".

والإثنين أيضا، ينتقل نادي نيوكاسل مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث (30 نقطة) إلى ليستر (الثالث عشر مع 17 نقطة) طامحا إلى تعزيز آماله باللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واكتساب ميزة معنوية على خصمه الذي سيواجهه مرة أخرى في كانون الثاني/ يناير المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويواجه المنافسون الآخرون على بطاقة دوري الأبطال توتنهام (الرابع) ومانشستر يونايتد (الخامس) على التوالي برينتفورد (العاشر) الإثنين، ونوتنغهام فورست (الثامن عشر) الثلاثاء، بينما يتوجّه ليفربول (السادس) إلى أستون فيلا (الثاني عشر) الذي سيُحرم من خدمات حارسه المثير للجدل، إيميليانو مارتينيس، المتواجد دائما مع منتخب بلاده في الأرجنتين للاحتفال بالظفر بكأس العالم على غرار مواطنيه الآخرين الذي يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق، أعرب مدّرب توتنهام، الإيطالي أنتونيو كونتي، عن قناعته بأن مهاجمه النجم هاري كاين سيستوعب مسألة إضاعة ركلة الجزاء في ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا وزميله في الفريق الحارس هوغو لوريس، ما أدى إلى إقصاء "الأسود الثلاثة" (خسارة 2-1).

وقال كونتي "نحن نتحدث عن أحد أفضل المهاجمين في العالم".

في المقابل، لم يلعب النروجي، إرلينغ هالاند، في المونديال لأن بلاده لم تتأهل إلى النهائيات، لكنه أظهر بالفعل أنه محط اعتماد لمانشستر سيتي في مواجهة ليدز يونايتد، الأربعاء، بختام الـ"بوكسينغ داي".

وعاد هداف الدوري الإنجليزي الممتاز (18 هدفاً بالفعل إلى أرض الملعب، وسجل هدفا في فوز فريقه 3-2 على ليفربول في كأس الرابطة في 22 كانون الأول/ ديسمبر.

ولذلك، وجّه لاعب مانشستر سيتي الجزائري، رياض محرز، رسالة تحذيرية للمنافسين قائلا "نحن جاهزون عقليا وجسديا، ونريد خوض معركة".