منتخب المغرب يهدد بمقاطعة أمم إفريقيا في الجزائر

قد يقاطع منتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا على المستوى الإفريقي والعربي بعدما أنهى مشواره في مونديال قطر بالمركز الرابع، بطولة أمم إفريقيا الشهر القادم بسبب النزاع الدبلوماسي مع الجزائر المضيفة للبطولة.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم إن فريقه لن يشارك إلا إذا كانت هناك رحلة مباشرة من العاصمة المغربية الرباط، إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، حيث من المقرر أن تقام مباريات المغرب.

وحظرت الجزائر دخول الطائرات العسكرية والتجارية المغربية لمجالها الجوي منذ أن قطعت الدولتان الجارتان العلاقات الدبلوماسية العام الماضي.

ويرتبط النزاع بين البلدين بعدة قضايا، منها قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهي منطقة ضمها المغرب عام 1975، بينما يسعى الصحراويون المدعومون من الجزائر منذ فترة طويلة لاستقلالها.

وقال الاتحاد المغربي في بيان إنه كتب إلى الاتحاد الأفريقي بشأن الإجراءات المتعلقة بالأحداث الرياضية الإفريقية و"تسهيل أوضاع الفرق المشاركة".

وفي خطابه للاتحاد الإفريقي، طالب الاتحاد المغربي بأن يكون بمقدور فريقه الوطني الطيران مباشرة إلى قسنطينة على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية المغربية، الناقل الرسمي للفرق الوطنية المغربية.

من جانبها، لم ترد الحكومة الجزائرية علنا على الطلب.

وتضم بطولة الأمم الإفريقية لاعبين لأندية محلية وتجرى خلال الفترة من 13 كانون الثاني/يناير وحتى 4 شباط/فبراير. ومن المقرر أن يلعب المغرب أمام السودان ومدغشقر وغانا في مرحلة المجموعات.