بطولة فرنسا: مبابي يقود سان جيرمان لفوز قاتل في أمسية طرد نيمار

عرب ٤٨/ أ ف ب

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان المتصدر إلى فوز قاتل على ستراسبورغ 2-1 أمس، الأربعاء، في حين لم تكن عودة زميله البرازيلي نيمار موفقة إثر طرده لتلقيه بطاقتين صفراوين، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مبابي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد خطأ من المدافع جيرزينو نيامسي، فيما كان سان جيرمان يلعب بـ10 لاعبين إثر طرد نيمار لتلقيه بطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط داخل المنطقة (62).

وكان البرازيلي ماركينيوس افتتح التسجيل برأسية (14)، قبل أن يتحول إلى سيئ الحظ بتسجيله هدف ستراسبورغ عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (51).

ورفع سان جيرمان الذي حقق انتصاره الثامن تواليا في مختلف المسابقات رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 8 نقاط عن لينس الذي يحلّ ضيفا على نيس، الخميس، في ختام منافسات هذه المرحلة.

وعاد مبابي ونيمار إلى المستطيل الأخضر بعد 10 أيام فقط من نهائي مونديال قطر.

وكان مهاجم منتخب "الديوك" التحق بتمارين فريقه بعد ثلاثة أيام من خسارته النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف في المباراة النهائية من دون أن يمنع خسارة منتخب بلاده وتخليه عن اللقب لصالح زميله في الفريق ليونيل ميسي الذي لن يلتحق برفاقه قبل الثاني أو الثالث من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقرر المدرب كريستوف غالتييه إبقاء المدافع المغربي أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء (أشركه في الدقيقة 79)، على الرغم من تألق الأخير مع "أسود الأطلس" بوصوله إلى نصف النهائي.

من ناحية ستراسبورغ، شارك الغاني ألكسندر دجيكو الذي فشل منتخب بلاده في تجاوز دور المجموعات في العرس الكروي في قطر في الدفاع الثلاثي لفريقه.

وتألف الهجوم من مهاجم سان جيرمان السابق المخضرم كيفن غاميرو (35 عاما) ولودوفيك أجورك.

وواجه ستراسبورغ منافسه الذي لم يتمكن من الفوز عليه في عقر داره في 32 مباراة في "ليغ1" (25 هزيمة و7 تعادلات).

سريعا افتتح سان جيرمان التسجيل بعد ركلة حرة على الجهة اليسرى إثر خطأ على مبابي، حولها نيمار عرضية تابعها قائد الفريق ماركينيوس رأسية من الأمتار الستة (14)، في ثاني أهدافه هذا الموسم والتمريرة الحاسمة العاشرة لمواطنه.

وهدد الضيوف مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي صد تسديدة غاميرو من داخل المنطقة (30).

وعلى الرغم من قلة استحواذ ستراسبورغ على الكرة مع نهاية الشوط الأوّل (24 في المئة)، إلا أنه بدا أكثر عدوانية وحدّة مع 7 تسديدات، منها 3 بين الخشبات الثلاث.

ولم تكن بداية الشوط الثاني مثالية لسان جيرمان، إذ عادل ستراسبورغ بالنيران الصديقة بعدما خسر الإيطالي ماركو فيراتي الذي أعلن فريقه تمديد عقده حتّى العام 2026 قبل بداية المباراة، الكرة ليستغلها أدريان توماسون عرضية داخل المنطقة حولها ماركينيوس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (51).

وتفاقمت مشاكل نادي العاصمة بعد طرد نيمار الذي لم تكن عودته موفقة بتلقيه بطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط داخل المنطقة (62).

وتابع سان جيرمان ضغوطاته على الرغم من النقص العددي بفصل تسارعات مبابي الذي نجح من هجمة في دخول المنطقة والانفراد بالحارس ليتعرض للعرقلة من قبل نيامسي، إلا أنه نجح في تمرير الكرة ليتابعها ماركينيوس داخل الشباك غير أن الحكم رفض الهدف وعاد لاحتساب ركلة جزاء ترجمها هداف مونديال قطر بنجاح (90+6).

وسجل المهاجم الشاب البديل إلياس بن صغير، ابن الـ17 عاما، هدفين وقاد فريقه موناكو للفوز على مضيفه أوكسير 3-2.

ورفع موناكو رصيده في المركز الخامس إلى 30 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن رين الثالث ومتساويا مع مرسيليا الرابع، علما أن الأخير خاض مباراة أقل.

في المقابل، مُني أوكسير، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة والذي لم يفز في المراحل الثلاث الأخيرة، بخسارته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم.

تقدم أوكسير عبر مهاجمه السنغالي مباي نيانغ في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل وسام بن يدر الكفة من علامة الجزاء أيضا (45+3).

ودخل المغربي الأصل بن صغير بعد الاستراحة بدلا من بن يدر، ليسجل هدف السبق لفريق الإمارة 2-1 في الدقيقة 58، في حين عادل أوكسير النتيجة بالنيران الصديقة بهدف عكسي من يوسف فوفانا بعد ركلة ركنية (68).

ومنح بن صغير، الشقيق الأصغر للاعب مرسيليا سالم (19 عاما)، النقاط الثلاث لموناكو بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه في الوقت القاتل بتسديدة بقدمه اليمنى (85).

ولم يخض إلياس قبل هذه المباراة سوى دقيقة واحدة مع المحترفين وكان ذلك في مسابقة "يوروبا ليغ" أمام النجم الأحمر بلغراد.

وفاز ليل على مضيفه كليرمون فيران 2- صفر، سجلهما الإنجليزي أنجل غوميز (86 من ركلة جزاء) والغيني محمد بايو (90+4).

وشهدت المباراة طرد ماكسميليانو كوفرييه إثر عرقلته الأميركي تيموثي وياه (90+1).

ورفع ليل الذي ينافس على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

وعاد ليون إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة أمام مرسيليا صفر - 1 وتعادل أمام نيس 1-1 في المرحلتين الماضيتين بفوزه على بريست 4-2.

وحسم ليون المباراة لصالحه في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر ماكسونس كاكوريه (21) وريان شيركيه (32) وألكسندر لاكازيت (35 من ركلة جزاء). قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بفضل البرازيلي ماتيوس تيتيه (49).

وسجل هدفي بريست البرتغالي ماتياس بيريرا لاج (29) وستيف مونييه من بنين (72).

وصعد ليون الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم للمركز الثامن برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وقاد المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه أجاكسيو للفوز على متذيل الترتيب أنجيه 1- صفر.

وسجل بلايلي هدف الفوز من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه بعد خطأ من الحارس بول برناردوني في الدقيقة 39.

وابتعد أجاكسيو عن منطقة الهبوط بصعوده للمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وزاد أجاكسيو من جراح ضيفه أنجيه صاحب القاع مع 8 نقاط والذي كان يبحث عن فوزه الثالث فقط هذا الموسم، علما أنه خاض المباراة من دون نجميه المغربيين سفيان بوفال وعزّ الدين أوناحي اللذين قادا منتخب بلادهما إلى نصف نهائي العرس الكروي العالمي في قطر.

وتعادل تروا وضيفه نانت سلبا. وكاد تروا يخطف النقاط الثلاث، إلا أن تسديدة لاعبه كزافييه شافاليران صدها حارس الفريق "الكاناري" ألبان لافون لتعود وتصطدم بالقائم (81).