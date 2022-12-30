الملك بيليه..."يظل الأعظم على الإطلاق"

أعقب رحيل "الملك" بيليه، أسطورة كرة القدم العالمية، عن عمر ناهز 82 عاما، مساء أمس الخميس، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان موجة من ردود الفعل حول العالم.

وكتبت ابنة البرازيلي كيلي ناسيمنتو (بيليه) على إنستغرام من مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر، "نشكرك. نحبك بلا حدود. أرقد بسلام".

وكتب المهاجم البرازيلي نيمار على إنستغرام أنه "جعل كرة القدم فنًا"، وأنه "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنًا... ومنح صوتا للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل". وأرفق مهاجم باريس سان جرمان رسالته بصورة "ملك" كرة القدم وهو يرتدي التاج.

وكتب بطل العالم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على إنستغرام "أرقد بسلام"، وأرفق رسالته بثلاث صور، اثنتان منها ظهر فيهما مع بيليه، وثالثة لبيليه كلاعب.

بعد الفوز بكأس العالم 1958 (gettyimages)

وأشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان ومهاجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، بأسطورة كرة القدم مؤكدا أن "إرثه لن ينسى أبدًا". وكتب مبابي باللغة الانكليزية على تويتر معلقا على صورة بالأبيض والأسود تظهره إلى جانب بيليه أنه "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبدًا، ارقد بسلام أيها الملك".

وغالباً ما يُقارن مبابي الذي توج بطلاً للعالم في 2018 ووصيف مونديال قطر 2022، منذ ظهوره ببيليه.

وكتب البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على إنستغرام، "مصدر إلهام للعديد من الملايين" و"مرجع في الأمس، واليوم وغدًا"، معبرًا عن "الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حاليًا".

في مباراة ودية 1960 (gettyimages)

وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، "العاطفة التي لطالما أبدتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة".

وكتب النجم الدولي السابق والمدرب الحالي الفرنسي زين الدين زيدان على إنستغرام "الملك الأبدي بيليه".

وكتب زاغالو، البالغ 91 عاما وهو واحد من ثلاثة فقط فازوا بكأس العالم كلاعب ومدرب مع الألماني بيكنباور والفرنسي ديدييه ديشان، "صديقي، الذي تشاركت معه العديد من القصص والانتصارات والألقاب، يترك إرثا أبديًا لا يُنسى".

ونوه المهاجم الإنكليزي، جيف هيرست، الفائز بكأس العالم 1966 التي استضافتها بلادهـ ببيليه ووصفه بأنه "الأعظم على الإطلاق".

ولعب هيرست ضد بيليه في مونديال 1970 في المكسيك، وصنف المهاجم بأنه الأفضل الذي واجهه على الإطلاق. حينها فازت البرازيل (1-صفر) في طريقها لرفع كأس العالم، حيث توج "الملك" بيليه بالكأس للمرة الثالثة والأخيرة.

وغرّد هيرست أنه "لديّ الكثير من الذكريات عن بيليه، ومن دون أدنى شك أفضل لاعب لعبت ضده (مع بوبي مور أفضل لاعب كرة قدم لعبت بجانبه". وتابع أنه "بالنسبة لي يظل بيليه الأعظم على الإطلاق، وأنا فخور بأن أكون معه على أرض الملعب. أرقد في سلام بيليه وشكرا لك".

ودوّن هيرست اسمه في سجلات الكرة المستديرة كأول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة نهائية في كأس العالم في فوز إنكلترا على ألمانيا الغربية (4-2) في عام 1966، قبل أن يكرر إنجازه مبابي أخيرًا في نهائي مونديال قطر بتسجيله ثلاثية فريقه.

ولخص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرو،ن إرث بيليه، فكتب على تويتر "اللعبة. الملك. الخلود".

وكتب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري، سيب بلاتر، "إنها أخبار محزنة للغاية، لقد رحل بيليه. العالم ينعى أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ وشخص رائع. لقد احتفل بكرة القدم بشكل لا مثيل له".

بليه خلال مباراة في صفوف الفريق الأميركي نيويورك كوزموس في العام 1976 (gettyimages)

وأكد نادي نيويورك كوزموس الأميركي الذي دافع عن ألوانه بيليه في السبعينات، أن الراحل جلب "اللعبة الجميلة" إلى الولايات المتحدة، واصفًا إياه باللاعب "عبقري" الذي أحدث تحولا في هذه الرياضة. وقال في بيان نُشر على موقعه الرسمي إن "اسم بيليه سيكون إلى الأبد مرادفًا للفن الرياضي والعبقرية". وأضاف أن "تأثيره الدائم على رياضة كرة القدم لا يقدر بثمن. أرقد بسلام يا ري".

ولعب بيليه مع كوزموس بين عامي 1975 و1977 بعد مسيرة ملحمية مع سانتوس.

وفي رسالة مؤثرة، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أسطورة بلاده، وكتب على تويتر أنه "لم يكن هناك رقم 10 مثله". وتابع لولا الذي يتسلّم مهمّاته الرئاسية، الأحد المقبل "قلّة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل... لم يلعب فحسب، بل قدّم عرضا شاملا"، مؤكدا أنه استمتع بامتياز مشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة. وأضاف "شكرا لك بيليه".

بدوره، قال الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، إنّ بيليه "حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح". وأعلن بولسونارو الحداد الرسمي لثلاثة أيام في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية. وجاء في المرسوم أن "الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد... في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه".

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقعه الرسمي على الإنترنت لذكرى البرازيلي بيليه "الخالد معنا إلى الأبد". وكان فيفا كرّس بيليه "لاعب القرن العشرين".

وغرّد المهاجم الدولي السابق الأرجنتيني، غابريال باتيستوتا، بعد خبر وفاة بيليه "شكرًا على كل ما قدمته لعالم كرة القدم. أرقد بسلام أيها الأسطورة".