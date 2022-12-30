بطولة فرنسا: مرسيليا يسحق تولوز بسداسية وتعثر لنس وخسارة رين

عرب ٤٨/ أ ف ب

اكتسح مرسيليا ضيفه تولوز 6-1، الخميس، في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليستفيد النادي المتوسطي على أكمل وجه من خسارة رين أمام مضيفه رينس 1-3 منتزعا منه المركز الثالث، فيما تعثر لنس الثاني بتعادله مع نيس سلبا.

في المباراة الأولى، حقّق مرسيليا فوزه الثالث تواليًا ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويتقدم للمركز الثالث على حساب رين المتراجع للرابع، ويقلّص الفارق أيضا بينه وبين لنس المتعثر والوصيف الحالي إلى أربع نقاط.

وعزز باريس سان جيرمان، الفائز في الوقت القاتل على ستراسبورغ 2-1، الأربعاء، موقعه في صدارة الترتيب العام بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه برصيد 44 نقطة.

ويحتل نيس المركز التاسع في ترتيب "ليغ1" برصيد 21 نقطة.

وسجّل سداسية مرسيليا كل من فالنتين رونجيه (14) والدنماركي راسموس نيكولايسن (41 خطأ في مرماه) والبوسني سياد كولاشيناتس (52) وديميتري باييت (62) والتركي سنغيز أوندير (80 من ركلة جزاء) والبرتغالي نونو تافاريش (83). فيما سجّل هدف تولوز الوحيد الهولندي برانكو فان دن بومان (67 من ركلة جزاء).

وفي ملعب اليانز ريفييرا، عاد لنس بتعادل مخيّب أمام مضيفه نيس من دون أهداف.

وكان لنس يمني النفس بأن يبقي مركزه الثاني في مأمن في ظل مطاردة شرسة من مرسيليا، إلا أنّ العقم التهديفي خيّم على المباراة.

ودخل لنس إلى المباراة عقب تحقيقه 5 انتصارات متتالية كان أبرزها على مرسيليا نفسه وفي عقر داره 1- صفر في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأنهى رينس سلسلة من 17 مباراة بلا خسارة لرين وتغلب عليه 3-1. وهي الهزيمة الأولى لرين في 17 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، حيث تعود خسارته الأخيرة أمام لنس 1-2 في المرحلة الرابعة من "ليغ1".

في المقابل، لم يخسر رينس منذ 18 أيلول/ سبتمبر الماضي وسقوطه أمام موناكو بثلاثية نظيفة.

وسجّل أهداف رينس كل من الإنجليزي فولارين بالوغون (6 و84) وأليكسيس فليبس (22)، بينما سجّل لرين البلجيكي أرثور تياتي (45).

وأهدر رين الذي تراجع إلى المركز الرابع (31 نقطة) فرصة تعزيز موقعه بين الثلاثة الأوائل، فيما تقدم رينس إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وعاد مونبلييه إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه لوريان 2- صفر.

وحسم مونبلييه النتيجة لصالحه في الشوط الأول بهدفي تيجي سافانييه (3) وإيلي واهي (22).

وأنهى مونبلييه سلسلة من 7 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز قبل توقف الدوري بسبب مونديال قطر (خسر في 5 وتعادل في إثنتين)، حاصدا النقاط الثلاث في "ليغ1" للمرة الأولى منذ فوزه على أرضه أمام ستراسبورغ 2-1 في المرحلة الثامنة.

وصعد مونبلييه للمركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد لوريان عند 28 نقطة في المركز السابع.

وتابع لوريان إخفاقاته أمام مونبلييه حيث لم يفز عليه في الدوري في سلسلة من 12 مباراة (5 تعادلات و7 هزائم)، حيث يعود آخر انتصار له إلى 4 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

كما لم يفز لوريان في الدوري منذ 9 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي خلال المرحلة العاشرة على أرض بريست 2-1. مذاك تعرض رجال المدرب ريجيس لو بري لثلاث هزائم مقابل 3 تعادلات.

افتتح مونبلييه التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بعد ركلة حرة من 20 مترا سددها سافانييه اصطدمت بالقائم الأيمن وهزت شباك الحارس الإيطالي فيتو مانوني.

وأضاف المضيف الثاني بعد تسديدة من واهي، ابن الـ19 عاما، صدها دفاع لوريان وعادت إليه تابعها رأسية داخل المرمى (22).