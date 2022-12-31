آرسنال يقبل هدية السيتي ويواصل زحفه نحو اللقب

عرب ٤٨ / أ ف ب

واصل آرسنال زحفه نحو اللقب الأول منذ العام 2004 عندما قبل هدية مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب المتعثر أمام ضيفه إيفرتون 1-1، بفوزه الثمين على مضيفه برايتون 4-2، السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو الفوز الخامس تواليا للفريق اللندني والتاسع في مبارياته العشر الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 43 نقطة موسعا الفارق إلى سبع نقاط أمام مانشستر سيتي.

وتنتظر المدفعجية سلسلة من المباريات القوية في الأسابيع المقبلة حيث سيستضيف نيوكاسل الثالث الثلاثاء المقبل، ويحل ضيفا على جاره توتنهام الخامس في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، ويستضيف مانشستر يونايتد في 22 منه، ثم يحل ضيفا على إيفرتون في الرابع من شباط/فبراير، قبل أن يلعب مباراتين على أرضه امام برنتفورد ومانشستر سيتي في 11 و15 منه.

وبكر آرسنال، الساعي إلى اللقب الرابع عشر في تاريخه، بالتسجيل وتحديدا بعد 66 ثانية عبر جناحه الواعد بوكايو ساكا عندما استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين إثر تسديدة للبرازيلي غابريال مارتينيلي داخل المنطقة فهيأها لنفسه من مسافة قريبة وتابعها بيسراه داخل المرمى (2).

وهو الهدف السادس لساكا هذا الموسم والأسرع لآرسنال في الدوري منذ أيار/مايو 2013 عندما منحه ثيو والكوت التقدم في مرمى كوينز بارك رينجرز بعد 20 ثانية فقط.

وأضاف القائد النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الثاني مستغلا كرة مرتدة من الدفاع 27 إثر ركلة ركنية فسددها قوية بيسراه من داخل المنطقة داخل المرمى (39) رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري.

ووجه آرسنال الضربة القاضية لمضيفه مطلع الشوط الثاني عندما استغل إيدي نيكيتياه كرة مرتدة من الحارس الإسباني روبرت سانشيز إثر تسديدة قوية لمارتينيلي فتابعها داخل المرمى (47).

وقلص الياباني كاورو ميتوما الفارق بتسديدة من داخل المنطقة على يسار رامسدايل (65)، لكن مارتينيلي أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع إثر كرة خلف الدفاع من أوديغارد فتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه داخل المرمى (71).

وقلص الإيرلندي إيفان فيرغوسون الفارق مجددا مستغلا خطأ فادحا للمدافع الفرنسي وليام صليبا فتابع الكرة داخل المرمى (77).

وفرط رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفوز في المتناول ودفعوا غاليا ثمن الفرص التي تناوبوا على إهدارها خصوصا في الشوط الأول الذي اكتفوا فيه بهدف واحد قبل أن تستقبل شباكهم هدف التعادل في الشوط الثاني.

وتقدم سيتي بهدف لنجمه وهدافه والبريمييرليغ الدولي النروجي إيرلينغ هالاند إثر مجهود فردي رائع للدولي الجزائري رياض محرز داخل المنطقة، حيث تلاعب بالمدافع الاوكراني فيتالي ميكولنكو والمهاجم ديماراي غراي ومرر كرة على طبق من ذهب إلى هالاند الذي تابعها بيمناه داخل مرمى الحارس جوردان بيكفورد (24) رافعا رصيده إلى 21 هدفا في الدوري هذا الموسم.

ونجح ايفرتون في إدراك التعادل عندما قطع الدولي السنغالي ادريسا غانا غي كرة من الإسباني رودري في منتصف الملعب ومررها إلى غراي الذي انطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وبحث عن تمريرها إلى أحد زملائه، لكنه قرر تسديدها قوية رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرازيلي إيدرسون (64).

وسنحت فرصة ذهبية لمحرز لمنح التقدم لسيتي عندما تهيأت أمامه كرة إثر دربكة أمام المرمى فسددها قوية من مسافة قريبة أبعدها بيكفورد قبل أن يشتتها الدفاع (83).

وتأخر غوارديولا في التبديلات وانتظر الدقيقة 87 للدفع بالثلاثي الأرجنتيني خوليان ألفاريز وفيل فودن والألماني إيلكاي غوندوغان مكان البرتغالي برناردو سيلفا وجاك غريليش وريكو لويس (87) دون جدوى.

وتابع بيكفورد تألقه وتصدى لتسديدة قوية للبلجيكي كيفن دي بروين (90+5).