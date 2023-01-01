نادي سانتوس البرازيلي يدرس حجب القميص 10 تكريما لبيليه

عرب ٤٨/ أ ف ب

يدرس نادي سانتوس البرازيلي مقترحا بحجب القميص رقم 10، الذي كان يرتديه الأسطورة بيليه خلال مسيرته مع الفريق، وذلك بعد أن فارق الحياة يوم الخميس الماضي.

وبعد يوم واحد من وفاة بيليه، كشف عن وجود انقسامات بين أعضاء نادي سانتوس حول مقترح حجب القميص الذي اشتهر به بيليه.

وصرح رئيس النادي، أندريس رويدا، في تصريحات لشبكة "باند نيوز" البرازيلية أنه "سنقترح على المجلس حجب القميص رقم 10. هذا الأمر يتطلب عملية بيروقراطية واجتماعا للمجلس والموافقة عليه".

وأضاف أنه "خلال هذه الفترة، نظرا لإجراء إداري، لم يتم ارتداء القميص رقم 10 اعتبارا من يناير، ونأمل أن يصبح هذا قرارا نهائيا من جانب مجلس الإدارة".

وتابع رويدا أنه "أعتقد أن هذا سيشكل تقديرا متميزا. أما عن سبب عدم الإعلان عن ذلك في وقت سابق، فهو الانقسام في أراء الأعضاء، ففي وقت سابق كان العديد من المستشارين يعتقدون أن التكريم يتمثل في وجود الرقم 10 بالفريق".

وأضاف أنه "سنطرح الطلب مجددا، ولكن في غضون ذلك، وبسبب إجراء إداري، لن يستخدم القميص رقم 10، على الأقل حتى صدور قرار من المجلس".

وتوج الأسطورة بيليه مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970، ويعتبره الكثيرون لاعب الكرة الأفضل على الإطلاق.

وذكرت عدة تقارير في البرازيل أن بنات بيليه طالبن بحجب رقم قميصه مع سانتوس بشكل دائم.

أما المهاجم الفنزويلي، يفرسون سوتيلدو، الذي يرتدي القميص رقم 10 مع سانتوس في الوقت الحالي، فقد ذكر بعد الإعلان عن نبأ وفاة بيليه: ارتداء قميصك والاعتناء به باحترام يعد مهمة أفخر بها.

وأضاف أنه "اليوم تتركنا، لكن إرثك وذكرياتك ستظل. شكرا لك على كل شيء أيها الملك بيليه".

ولعب بيليه لفريق سانتوس في الفترة ما بين 1956 و1974، وأعلن النادي حالة الحداد لمدة سبعة أيام عقب وفاة بيليه، الخميس، عن عمر 82 عاما.