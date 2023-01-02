النصر السعودي يحدد موعد تقديم كريستيانو رونالدو

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن فريق النصر السعودي أنه سيتم تقديم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو مساء، الثلاثاء، إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض؛ بحسب ما أفاد المتحدث باسم الفريق.

وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي"، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى الرياض، بحسب ما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر.

وأكّد أنّ "النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك" في الرياض.

وقال مسؤول آخر طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام إنّ رونالدو سيصل على متن طائرة خاصة.

وأوضح أنّ النادي سيفتح أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الخامسة مساء بتوقيت الرياض (14:00 بتوقيت غرينتش) على أن يتم تقديم رونالدو في السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش).

وقال المسؤول إنّ النادي يتوقع أن يملأ جمهور النصر جنبات الملعب الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع.

وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمرا صحافيا رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق للرياضة في السعودية على الصعيد الدولي، وخصوصا مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية سباقات فورمولا واحد ورالي داكار ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين.

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو "هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

بدوره، غرّد وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "سعيدٌ بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحبا بك كريستيانو رونالدو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

وبعد ساعات من التوقيع، نفدت قمصان النصر الأساسية والاحتياطية من متجر النادي في الرياض، بل بات يتعين الانتظار ليومين لطباعة اسم رونالدو ورقمه المميز 7 على قمصان الجماهير.

وعزا مدير متجر النادي الأمر إلى "الطلب غير المسبوق" على القمصان في تاريخ النادي.