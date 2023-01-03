عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميسي يعود بسرية إلى باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 03/01/2023 - 22:20

ميسي يعود بسرية إلى باريس سان جيرمان
ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي وسط أجواء سرية للغاية.

وجاء في تقرير لصحيفة "لو باريزيان"، أن ميسي وصل الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت باريس، وذلك بعد رحلة طيران استمرت 13 ساعة.

وعاد ميسي إلى باريس بعد انتهاء إجازته التي قضاها في مسقط رأسه، روزاريو، بعد حصد بطولة كأس العالم رفقة منتخب بلاده في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي وصل على متن طائرته الخاصة برفقة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وأبنائه الثلاثة، حيث ارتدى أحدهم الميدالية الذهبية لمونديال 2022 حول عنقه.

وذكرت أيضا أن ميسي لم يجد استقبالا حافلا يماثل لحظة انضمامه إلى باريس سان جيرمان قبل عام ونصف، بل غادر مطار لو بورجيه من البوابة الخلفية في سيارة سوداء.

وختمت تقريرها بأن الاستقبال الحافل ينتظره ميسي عندما ينتظم مع زملائه في مران بي إس جي، غدا الأربعاء، وذلك بعد غيابه شهرين عن فرنسا.

بودكاست عرب 48

#ليونيل ميسي
#باريس سان جيرمان

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو: "انضمامي إلى النصر لا يعني نهاية مسيرتي"
كريستيانو رونالدو: "انضمامي إلى النصر لا يعني نهاية مسيرتي"

2023-01-03

دورة أديلايد: فوز أوّل لديوكوفيتش في الفردي على الأراضي الأسترالية منذ ترحيله
دورة أديلايد: فوز أوّل لديوكوفيتش في الفردي على الأراضي الأسترالية منذ ترحيله

2023-01-03

رونالدو.. من طفولة قاسية إلى نجاحات قياسية وصفقة خيالية مع النصر
رونالدو.. من طفولة قاسية إلى نجاحات قياسية وصفقة خيالية مع النصر

2023-01-03

الأكثر قراءة

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

2023-01-02
سورية: 4 قتلى بعدوان إسرائيلي واستئناف الرحلات بمطار دمشق

سورية: 4 قتلى بعدوان إسرائيلي واستئناف الرحلات بمطار دمشق

2023-01-02
شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

2023-01-02
والدة بيليه لا تعلم بنبأ وفاته

والدة بيليه لا تعلم بنبأ وفاته

2023-01-02
تقرير: بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

تقرير: بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

2023-01-02