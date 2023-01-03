ميسي يعود بسرية إلى باريس سان جيرمان

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي وسط أجواء سرية للغاية.

وجاء في تقرير لصحيفة "لو باريزيان"، أن ميسي وصل الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت باريس، وذلك بعد رحلة طيران استمرت 13 ساعة.

وعاد ميسي إلى باريس بعد انتهاء إجازته التي قضاها في مسقط رأسه، روزاريو، بعد حصد بطولة كأس العالم رفقة منتخب بلاده في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي وصل على متن طائرته الخاصة برفقة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وأبنائه الثلاثة، حيث ارتدى أحدهم الميدالية الذهبية لمونديال 2022 حول عنقه.

وذكرت أيضا أن ميسي لم يجد استقبالا حافلا يماثل لحظة انضمامه إلى باريس سان جيرمان قبل عام ونصف، بل غادر مطار لو بورجيه من البوابة الخلفية في سيارة سوداء.

وختمت تقريرها بأن الاستقبال الحافل ينتظره ميسي عندما ينتظم مع زملائه في مران بي إس جي، غدا الأربعاء، وذلك بعد غيابه شهرين عن فرنسا.