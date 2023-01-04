باريس سان جيرمان يستهدف ضم بديل نيمار من برشلونة

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ضم أحد نجوم برشلونة الإسباني، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

ويبدي سان جيرمان اهتمامه بضم اللاعب عثمان ديمبلي المرتبط بعقد مع برشلونة لغاية صيف 2024، علمًا أن هناك رغبة لدى الأخير لتمديد عقد لاعبه.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن الخلافات التي نشبت بين نيمار وزميله كيليان مبابي، دفعت إدارة الفريق للبحث عن بديل للنجم البرازيلي، تحسبا لاتخاذه قرارا مفاجئا بالرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي وصل على متن طائرته الخاصة برفقة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وأبنائه الثلاثة، حيث ارتدى أحدهم الميدالية الذهبية لمونديال 2022 حول عنقه.

وذكرت أيضا أن ميسي لم يجد استقبالا حافلا يماثل لحظة انضمامه إلى باريس سان جيرمان قبل عام ونصف، بل غادر مطار لو بورجيه من البوابة الخلفية في سيارة سوداء.

وختمت تقريرها بأن الاستقبال الحافل ينتظره ميسي عندما ينتظم مع زملائه في مران بي إس جي، الأربعاء، وذلك بعد غيابه شهرين عن فرنسا.