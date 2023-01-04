عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يستهدف ضم بديل نيمار من برشلونة

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 10:07

باريس سان جيرمان يستهدف ضم بديل نيمار من برشلونة
ديمبلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ضم أحد نجوم برشلونة الإسباني، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

ويبدي سان جيرمان اهتمامه بضم اللاعب عثمان ديمبلي المرتبط بعقد مع برشلونة لغاية صيف 2024، علمًا أن هناك رغبة لدى الأخير لتمديد عقد لاعبه.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن الخلافات التي نشبت بين نيمار وزميله كيليان مبابي، دفعت إدارة الفريق للبحث عن بديل للنجم البرازيلي، تحسبا لاتخاذه قرارا مفاجئا بالرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي وصل على متن طائرته الخاصة برفقة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وأبنائه الثلاثة، حيث ارتدى أحدهم الميدالية الذهبية لمونديال 2022 حول عنقه.

وذكرت أيضا أن ميسي لم يجد استقبالا حافلا يماثل لحظة انضمامه إلى باريس سان جيرمان قبل عام ونصف، بل غادر مطار لو بورجيه من البوابة الخلفية في سيارة سوداء.

وختمت تقريرها بأن الاستقبال الحافل ينتظره ميسي عندما ينتظم مع زملائه في مران بي إس جي، الأربعاء، وذلك بعد غيابه شهرين عن فرنسا.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#كيليان مبابي
#ليونيل ميسي
#عثمان ديمبلي

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب ريال مدريد: لم نلعب كرة قدم أمام كاسيرينيو
مدرب ريال مدريد: لم نلعب كرة قدم أمام كاسيرينيو

2023-01-04

ميسي يعود بسرية إلى باريس سان جيرمان
ميسي يعود بسرية إلى باريس سان جيرمان

2023-01-03

كريستيانو رونالدو: "انضمامي إلى النصر لا يعني نهاية مسيرتي"
كريستيانو رونالدو: "انضمامي إلى النصر لا يعني نهاية مسيرتي"

2023-01-03

الأكثر قراءة

بعد مصادقة نتنياهو: بن غفير يتسلل لباحات الأقصى

بعد مصادقة نتنياهو: بن غفير يتسلل لباحات الأقصى

2023-01-03
الإمارات تدين بشدة تسلل بن غفير للأقصى وإلغاء زيارة نتنياهو لها

الإمارات تدين بشدة تسلل بن غفير للأقصى وإلغاء زيارة نتنياهو لها

2023-01-03
حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

2023-01-03
الحبس 22 شهرا لأحد معتقلي هبة الكرامة رازي عودة من عكا

الحبس 22 شهرا لأحد معتقلي هبة الكرامة رازي عودة من عكا

2023-01-03
استشهاد فتى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة

2023-01-03