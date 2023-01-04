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مدرب ريال مدريد: لم نلعب كرة قدم أمام كاسيرينيو

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 10:18

مدرب ريال مدريد: لم نلعب كرة قدم أمام كاسيرينيو
أنشيلوتي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، عدم رضاه من المباراة أمام كاسيرينيو رغم الفوز بهدف يتيم، ضمن أحداث الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وأحرز هدف ريال مدريد اللاعب البرازيلي، رودريغو جويس، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة "مع عشب مثل هذا لا يمكنك لعب كرة القدم، لقد لعبنا رياضة أخرى وليس كرة القدم".

وأضاف "مثل هذه المباريات تكون رائعة للفرق الصغيرة التي تقاتل ضد الفرق الكبيرة من أجل جماهيرهم، لكن الجماهير تريد رؤية مباراة جيدة".

وتابع "لم نتمكن من إظهار أفضل ما لدينا لأن العشب لم يسمح لنا بتدوير الكرة بشكل جيد، ولم نعتد على ذلك، لكننا تكيفنا بشكل جيد للغاية، وفعلنا ما يتعين علينا القيام به".

وواصل "الفريق قاتل منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية وأنا راض، وكان علينا أن نلعب كرات طويلة، وعانى لاعبون مثل رودريغو وهازارد لكنهم جميعا فعلوا ما كان عليهم فعله".

وأتم "لم أقلق من التعادل في أي وقت، وجودة فريقنا تتيح لنا القتال والمنافسة في جميع المسابقات".

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#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
#كأس ملك إسبانيا
#كاسيرينيو

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