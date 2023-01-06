ليفربول يفقد فان دايك لأكثر من شهر

أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه من المتوقع أن يظل مدافع الفريق، فيرجيل فان دايك، خارج الملاعب لشهر على الأقل بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وأخرج قائد منتخب هولندا في استراحة بين الشوطين في مباراة يوم الإثنين والتي خسرها ليفربول أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخضع لفحوص هذا الأسبوع.

وأضاف كلوب في مؤتمر صحفي قبيل مباراة ليفربول ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون السبت "التشخيص كان صعبا إلى حد بعيد ونتحدث عن أسابيع، أكثر من شهر، لكنني أتمنى أن يمر ذلك سريعا".

وحل جويل ماتيب محل فان دايك في مباراة برينتفورد كاحتياطي ولم يكن من المتوقع أن تكون الأنباء سيئة بالنسبة للاعب الهولندي.

وتابع كلوب "كانت مفاجأة بالنسبة لنا. كانت ضربة كبيرة بالتأكيد. لم يكن في أفضل أحواله".