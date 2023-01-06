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ماذا اشترط مبابي مقابل الانتقال إلى ريال مدريد؟

تاريخ النشر: 06/01/2023 - 18:38

ماذا اشترط مبابي مقابل الانتقال إلى ريال مدريد؟
مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

وضع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، شرطين مقابل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في المستقبل.

واشترط مبابي ضم زميله أشرف حكيمي ولاعب آيه سي ميلان الإيطالي، ثيو هيرنانديز، حسب ما كشفت شبكة "Fichajes".

وورد في تقرير الشبكة، أنه "إذا فكر ريال مدريد مجددا في ضم مبابي، فإنه سيرفض أي شروط للفرنسي سواء على مستوى الصفقات أو المدربين أو الإدارة الرياضية، مثلما فعل عند تجديد عقده مع باريس حتى صيف 2025".

وتابع "كما أن مبابي خارج خطط ريال مدريد في الوقت الحالي، ما لم يطرق اللاعب الفرنسي الأبواب مجددا بعدما رفض الملكي مرتين، آخرهما بطريقة مذلة".

وأضاف أن "ريال مدريد سبق أن باع حكيمي وثيو هيرنانديز، ولا ينوي استعادة الثنائي، وأن الضمان الوحيد الذي قد يحصل عليه مبابي هو حصوله على أعلى أجر في الميرنغي".

وذكرت أن "مسؤولي الفريق المدريدي بدأوا بالفعل نصف خطة للمستقبل، بتواجد الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريغو وفيدي فالفيردي، مع انضمام هندريك بعد موسم ونصف، إضافة إلى أسماء أخرى مثل جود بيلينجهام وربما هالاند وليس مبابي".

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#كيليان مبابي
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#أشرف حكيمي
#ثيو هيرنانديز

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