كأس فرنسا: مرسيليا وليون إلى دور الـ16 وخروج موناكو ونيس

عرب ٤٨/ أ ف ب

بلغ مرسيليا وليون دور الـ16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، السبت، بفوزهما تباعا على هيير من الدرجة الرابعة 2- صفر ومتز من الدرجة الثانية 2-1، فيما ودّع موناكو ونيس المنافسات بخسارتهما تواليا أمام لو بوي من الدرجة الثالثة وروديز من الدرجة الثانية.

وعلى الرغم من طرد العاجي إريك بايلي من جانب مرسيليا في وقت مبكر بعد تدخل عنيف على منافسه (15)، تمكن النادي المتوسطي من خطف الفوز بهدفي التشيلياني أليكسيس سانشيس (45 من ركلة جزاء) والسنغالي بامبا ديينغ (70).

وقال مدرب مرسيليا الكرواتي، إيغور تودور، عن حالة الطرد إنه "فيما يتعلق بالبطاقة الحمراء، لم أر ما حدث. لكن البطاقة الحمراء غيرت كل شيء وكان علينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز".

وتأهل نانت، حامل اللقب، إلى الدور السادس عشر أيضا بفوزه على ايه اف فيرويا 2- صفر، وليون بتغلبه على متز من الثانية 2-1.

وسجّل هدفي ليون كل من برادلي باركولا (60) وفالي كاندي (77 خطأ في مرماه)، وللخاسر الغامبي أبلي جالو (63).

وأقصي نيس، وصيف بطل المسابقة في الموسم الماضي، بخسارته أمام لو بوي من الدرجة الثالثة صفر-1.

وسجّل هدف الفوز للفريق المغمور والمهدّد بالهبوط اللاعب التونسي- الفرنسي محمد بن فرج (3).

وودّع أيضا موناكو المسابقة بخسارة مفاجئة أمام روديز من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 5-1 بعد التعادل 2-2.

وخرج رين منتصرا من مواجهته الصعبة أمام مضيفه بوردو المنقوص عدديا 2-1.

وسجّل للفائز كل من بنجامان بوريغو (23) والبلجيكي جيريمي دوكو (53)، فيما أحرز هدف الخاسر النيجيري جوش ماجا (45).

وأكمل بوردو اللقاء من الدقيقة 60 بعشرة لاعبين إثر طرد الكاميروني مالكوم بوكيلي مبوتو.

وحقّق فريق أولمبيك ستراسبورغ من الدرجة السادسة فوزا صادما على حساب كليرمون الذي يخوض حاليًا غمار الدوري الفرنسي "ليغ1" بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي.

وفي مباريات أخرى، تغلب لنس على لينا مونتليري من الدرجة الخامسة 2- صفر، وبريست على أفرانش 2- صفر، وباستيا على إيفرو بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1، وراسينغ كلوب دي غراس على لا تامبونايسي 1- صفر.

وكان باريس سان جيرمان، متصدر الدوري، تأهل إلى دور الـ16 بفوز متأخر على شاتورو من الدرجة الثالثة 3-1، الجمعة.