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مدرب آرسنال: فريقنا بحاجة للتعزيز بعدد من الصفقات

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 18:06

مدرب آرسنال: فريقنا بحاجة للتعزيز بعدد من الصفقات
أرتيتا (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، إلى إمكانية تعزيز الفريق بصفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتصدر آرسنال ترتيب لائحة الدوري الممتاز وهو يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يبتعد بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

ورأى أرتيتا أن فريقه بحاجة لتعزيز صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة للاستمرار في المنافسة على البطولات.

وذكر أرتيتا في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لخبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أنه "علينا أن نكون أذكياء، وعلينا أن نرى الفرص الجيدة أيضا، يجب أن نكون جذابين للاعبين".

وتابع "في النهاية يقرر اللاعبون المكان الذي يريدون اللعب فيه، وإذا كانوا يريدون اللعب لنادينا، فهذا شيء رائع".

ويستعد آرسنال لمواجهة أكسفورد يونايتد، غدًا الإثنين، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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#آرسنال
#ميكيل أرتيتا
#الدوري الإنجليزي

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