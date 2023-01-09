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برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 08:03

برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد
من المباراة (الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول

حصد نادي برشلونة ثلاث نقاط عقب فوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون مقابل، الأحد، في منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

دخل برشلونة اللقاء تحت ضغط تحقيق الانتصار واستغلال سقوط منافسه المباشر ريال مدريد أمام فياريال، السبت، في وقت رغب الأتلتي بالاستمرار بحصد النتائج الإيجابية والاقتراب من مربع الكبار بعد البداية المتعثرة هذا الموسم.

واستحوذ برشلونة على الكرة بنسبة كما هو معتاد، لكن الفرص والمحاولات على المرمى كانت أكثر لأصحاب الأرض، وسط حماس وإثارة كبيرين خلقهما سعي الفريقين للتسجيل.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 22 بعد مجهود فردي رائع من بيدري غونزالس الذي اخترق خط وسط الأتلتي بمهارة عالية ثم مرر إلى غافي ليُهدي كرة على طبق من ذهب إلى الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سدد دون تردد في الشباك.

وحاول الأتلتي في الشوط الثاني التعديل عبر تنشيط الخط الأمامي بدخول ألفارو موراتا ومع خواكين كوريا، لكن دفاع برشلونة بقيادة أراوخو العائد من الإصابة تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة حتى النهاية ليُحقق انتصاره الثالث عشر في مسابقة الدوري ويُلحق بخصمه الهزيمة الخامسة.

ورفع برشلونة بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 41 نقطة عزز بها موقعه في صدارة الترتيب، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد، بينما تجمد رصيد الجار أتلتيكو عند 27 نقطة في المركز الخامس.

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#برشلونة
#أتلتيكو مدريد
#الدوري الإسباني
#كرة القدم

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