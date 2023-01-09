ميسي يلحق بكريستيانو رونالدو إلى السعودية.. ومواجهة مرتقبة بينهما

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، أن الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الأخير.

وسيتوجه سان جيرمان إلى العاصمة القطرية الدوحة في 17 الحالي، حيث يستمر في إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011.

وكان "الدون" قد انتقل بصفقة خيالية إلى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025 مقدرة بـ200 مليون يورو قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يأتي وصوله في إطار رغبة السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب تقديرات، وذلك بعدما استضافت الشرق الأوسط كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق في قطر أواخر العام الماضي.

وستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات، وذلك على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

وأكد مدرب النصر، الفرنسي رودي غارسيا، الأحد إقامة المباراة وقال "سيكون مزيجًا بين الهلال والنصر. من أجل التطوير، أن نرى باريس سان جيرمان واللاعبين العظماء في صفوفه، إنه في الواقع أمر جيد (...) الشيء الرئيسي هو أن هذا يوضح مدى حرص السعودية في الرياضة وكرة القدم".

إلا أنّ المباراة تأتي على الرغم من أن بطل فرنسا سيخوض مباراة مقررة في مسابقة الكأس المحلية في 21 أو 22 الشهر الجاري ضد فريق محلي من الدرجات الدنيا.