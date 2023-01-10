مبابي يدخل معركة جديدة مع منتخب فرنسا

يستعد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لمعركة جديدة مع منتخب بلاده لنيل شارة القيادة في الفترة القادمة بعد اعتزال حارس المرمى، هوغو لوريس، اللعب الدولي.

وينافس مبابي على شارة القيادة مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رافاييل فاران، حسب ما أوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ولم يتم الاستقرار على بديل لوريس حتى الآن، لكن فاران يعد الخليفة الطبيعي لحارس توتنهام، وخصوصا أنه كان نائب القائد في مونديال قطر.

وسبق أن ارتدى مدافع سان جيرمان، بريسنيل كيمبيمبي، شارة القيادة مرتين في عهد ديديه ديشامب، لكن وجوده في منتخب "الديوك" أصبح موضع شك.

وذكرت "ليكيب" أن حديث نجم باريس سان جيرمان بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم وصف بأنه "خطاب قائد"، وإذا تم اختياره لحمل الشارة سيكون بمثابة خيار يوحد الأجيال الأكبر والأصغر سنا، لا سيما وأن مبابي لديه 66 مباراة دولية مع "الديوك".

وكان قد دخل في معركة مع رئيس الاتحاد الفرنسي، بعدما أهان زين الدين زيدان.

وكان لو جريه أطلق تصريحا ساخرا من زيدان، قائلا "ربما يحتاج لبرنامج معين، حتى يجد ناديا أو منتخبا يعمل معه.. لا أهتم بإمكانية تدريبه للبرازيل.. يمكنه الذهاب حيث يريد، سواء فريق أو منتخب، لأنني بالكاد أهتم بأي شيء يخصه.. لن اتصل به، وإذا هاتفني لن أجيب".

وعلق مبابي "زيدان هو فرنسا.. لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".