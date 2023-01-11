كأس إيطاليا: إنتر بصعوبة إلى ربع النهائي بعد التمديد مع بارما

عرب ٤٨/ أ ف ب

انتزع نادي إنتر بطاقة ربع نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم بعد فوزه الدرامي على بارما 2-1 بعد التمديد، الثلاثاء.

وواجه إنتر الذي يلعب في الدور المقبل مع أتالانتا أو سبيتسيا، كل المصاعب لإقصاء سادس ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالية الذي كان متسلّحا بعودة حارسه المخرضرم، غانلويجي بوفون، الغائب منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وافتتح الكرواتي، ستانكو يوريتش، التسجيل للضيوف في الدقيقة 26، ليبقى إنتر متأخرا ومودعا للمنافسة حتى الدقيقة 88 عندما أدرك الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيس، التعادل، ليفرض شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الثاني، وبغياب لاعبين عدة عن صفوفه، انترع إنتر الفوز في الدقيقة 110 عن طريق البديل فرانشسيكو أكيربي.