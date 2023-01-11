كأس الرابطة: يونايتد ونيوكاسل إلى نصف النهائي

عرب ٤٨/ أ ف ب

تأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الثلاثاء، بفوز الأول على تشارلتون من الدرجة الثالثة 3-0، والثاني على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

وافتتح "الشياطين الحمر" التسجيل في المباراة عن طريق البرازيلي أنتوني (21)، فيما أضاف ماركوس راشفورد الثاني والثالث في الدقيقتين 90 و90+4.

في المقابل، أراد نيوكاسل صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي ودّع كأس إنجلترا، السبت الماضي، أمام ناد من الدرجة الثالثة هو شيفيلد وينزداي (2-1)، الثأر لمشجعيه.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سيطر الـ"ماغبيز" على ليستر منذ بداية المباراة، وكانت له فرص عدة في أول 25 دقيقة. لكن على الرغم من ذلك، انتظر نيوكاسل حتى الدقيقة 60 في الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عن طريق دان بيرن، قبل أن يضيف الثاني بهدف البرازيلي جولنتون (72).

ويلعب، اليوم الأربعاء، ضمن ربع النهائي أيضا ولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست، فيما يستقبل ساوثمبتون نادي مانشستر سيتي.