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تشيلسي يصوب أنظاره نحو مدرب جديد

تاريخ النشر: 13/01/2023 - 18:58

تشيلسي يصوب أنظاره نحو مدرب جديد
المدرب غراهام بوتر (Gettyimages)
عرب ٤٨

يدرس فريق تشيلسي الإنجليزي إمكانية التعاقد مع مدرب جديد فيما لو قرر إقالة المدرب الحالي، غراهام بوتر، من منصبه.

وحسب ما أوردت صحيفة "بيلد"، فإن مالك "البلوز"، تود بويلي، يرغب في التعاقد مع مدرب آينتراخت فرانكفورت، أوليفر جلاسنر، لخلافة بوتر.

وسبق أن قاد المدرب النمساوي فريقه فرانكفورت للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم المنصرم.

ويتعرض غراهام بوتر لضغوط متزايدة بعد هزيمته من فولهام بنتيجة 1-2 أمس الخميس، مما جعله يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض تشيلسي، أسوأ سلسلة له منذ عام 1996، بعدما حصد 6 نقاط في آخر 9 مباريات بالبريمييرليغ، وقد يرحل بوتر عن البلوز، رغم وصوله للفريق في أيلول/سبتمبر الماضي.

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#تشيلسي
#غراهام بوتر
#تود بويلي
#الدوري الإنجليزي

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