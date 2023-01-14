تشيلسي على أعتاب ضم مهاجم أوكراني

عرب ٤٨ / أ ف ب

بات فريق تشيلسي الإنجليزي على أعتاب إتمام صفقة انتقال المهاجم الدولي الأوكراني الشاب، ميخايلو مودريك، من شاختار دونيتسك، حسب ما أعلن الأخير السبت.

وكتب النادي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تناقش رئيس نادي شاختار رينات أحمدوف ومالك تشيلسي بالشراكة بهداد إقبالي في صفقة انتقال ميخايلو مودريك إلى تشيلسي اليوم".

وتابع "الطرفان قريبان جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى النادي".

وسجل مودريك البالغ 22 عامًا سبعة أهداف في الدوري الأوكراني هذا الموسم.

وأشارت تقارير إنجليزية الى أن الصفقة ستبلغ قرابة 100 مليون يورو.

ويعاني النادي اللندني محليًا، إذ يحتل المركز العاشر على بُعد 19 نقطة من غريمه وجاره آرسنال المتصدر و10 نقاط عن المركز الرابع.

وكانت الخسارة أمام فولهام، الخميس، في الدوري السابعة في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات.