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مدرب يوفنتوس: استحقينا الخسارة أمام نابولي

تاريخ النشر: 14/01/2023 - 11:00

مدرب يوفنتوس: استحقينا الخسارة أمام نابولي
أليغري (Gettyimages)
عرب ٤٨

أكد مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، أن فريقه استحق الخسارة أمام نظيره نابولي، في أعقاب المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بفوز ساحق للأخير بخماسية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وذكر أليغري في تصريحات عقب المباراة "في البداية يجب أن نهنئ نابولي على أدائهم، لقد كانت طاقتنا منخفضة عندما كان علينا التعامل مع أهدافهم".

وأشار إلى أنه "كانت لدينا بعض الفرص، وكان هناك شعور بأنه يمكن أن نسجل، لكن هذه هي كرة القدم، وفي كل مرة امتلك نابولي فرصة للتسديد، كان من الممكن أن يسجلوا هدفا، عليك رؤية الهدف الثالث الذي جاء من ركنية لم يتم قطعها".

وزاد "إنها هزيمة مستحقة، لأننا دخلنا المباراة بطاقة أقل، كما استقبلنا أهدافا كان من السهل توقعها".

وتابع "لكن في بعض الأحيان يكون الحظ في صفك، وأحيانا لا، حاولنا قلب النتيجة بنهاية الشوط، لكن نابولي استحق الفوز تماما".

وواصل "هذا لا يعني أن نترك رؤوسنا تنخفض، ولا يمكن أن نتفاخر بالانتصارات الثمانية المتتالية، نحن بحاجة للعودة للمسار الصحيح في الدوري والكأس".

وأتم "عندما ترتكب أخطاء مثل هذه ضد خصم مثل نابولي، فستتم معاقبتك، هو المتصدر ويستحق مكانه الحالي".

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#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس
#نابولي
#الدوري الإيطالي

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