طرابزون سبور يهزم إسطنبول باشاك شهير بهدف وحيد

استعاد طرابزون سبور توازنه بانتصار صعب حققه على ضيفه إسطنبول باشاك شهير بهدفين لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

دخل حامل اللقب المباراة مثقلا بخسارة قاسية تكبدها، الأسبوع الماضي، أمام ألانيا سبور بخماسية نظيفة، بالمقابل يعيش إسطنبول باشاك شهير فترة طيبة ويقدم أداء مميزا مكنه من الفوز ثلاث مرات في آخر أربع جولات.

لعب الفريقان بحماسة كبيرة منذ الدقائق الأولى، وكان الضيوف الأكثر سيطرة واستحواذا على الكرة، في وقت اعتمد أصحاب الأرض على الهجوم المباشر، لكن دون أي خطورة في البداية.

واستطاع طرابزون سبور استغلال أول وصول حقيقي له إلى مناطق خصمه ليُحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 21 من كرة سددها اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس قوية فشل الحارس فولكان باباجان في التعامل معها لتمر من بين قدميه وتستقر داخل المرمى.

وحاول إسطنبول باشاك شهير التدارك بعديد المحاولات، خاصة في الشوط الثاني الذي عرف تصدي العارضة الأفقية لمرمى فريق طرابزون لكرتين غاية في الخطورة ما ساهم في بقاء شباكه نظيفة حتى النهاية.

وبات في رصيد طرابزون سبور 32 نقطة يحتل بها المركز السادس، بينما تكبد إسطنبول باشاك شهير خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم وبقي ثالثا بـ 34 نقطة.