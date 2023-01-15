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ميلان يهدر نقطتين ثمينتين بتعادله في معقل ليتشي

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 07:14

ميلان يهدر نقطتين ثمينتين بتعادله في معقل ليتشي
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

أضاع ميلان نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه ليتشي بهدفين لمثلهما، السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

قدم ليتشي شوطا أول مميزا أنهاه متقدما بهدفين، حيث سجل الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع ميلان، الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه بعد دقيقتين من البداية، ثم أضاف فيديريكو باشيروتو الهدف الثاني عند الدقيقة 23.

وهاجم ميلان بضراوة في الشوط الثاني واستطاع تقليص الفارق عن طريق البرتغالي رافائيل لياو عند الدقيقة 58، قبل أن يُعدل دافيد كالابريا النتيجة مع حلول الدقيقة 70.

وعلى الرغم من تعثره صعد ميلان إلى المركز الثاني بعدما وصل إلى النقطة 38، في حين أصبح ليتشي يمتلك 20 نقطة تضعه بالمركز الثاني عشر.

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#الدوري الإيطالي
#كرة القدم
#سيري آ
#ميلان
#ليتشي

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