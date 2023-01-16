أوناحي يقترب من الدوري الإنجليزي

بات النجم المغربي، عز الدين أوناحي، على أعتاب الرحيل عن صفوف أنجيه الفرنسي وخوض تجربة احترافية جديدة خلال الموسم الجاري.

وأبدت عدة فرق اهتمامها بالتعاقد مع أوناحي عقب تألقه مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وحسب ما نقلت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن ليدز يونايتد بات يضع كل تركيزه حاليا على صفقة أوناحي، بعد التعاقد مع جورجينيو روتر مقابل 40 مليون يورو.

وأضافت أن نابولي الذي قدم عرضا بقيمة 15 مليون يورو، لم يخرج بعد من سباق التعاقد مع أوناحي، لكن لا يزال ليدز يتصدر المشهد.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما لمستقبل اللاعب المغربي، وسيحدد وجهته القادمة.