كأس مصر: بيراميدز يلاقي الفائز من مباراة الأهلي وسموحة

تأهل نادي بيراميدز إلى مباراة نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك عقب تفوقه على نادي الزمالك بضربات الترجيح 4 -3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 -1.
وسيلعب بيراميدز في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة الثانية التي سيواجه فيها الأهلي فريق سموحة، اليوم الثلاثاء.
إلــــى الــنــهـــائــي #بيراميدز pic.twitter.com/egZf3VF0SI— Pyramids FC (@pyramidsfc) January 16, 2023
وتقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة السادسة، فيما أدرك بيراميدز التعادل عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة 55.
وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 - 1، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبيراميدز ليفوز بنتيجة 4 - 3.
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