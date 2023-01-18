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آرسنال يسعى إلى ضم جوهرة باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 22:44

آرسنال يسعى إلى ضم جوهرة باريس سان جيرمان
إيمري (Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، آرسنال، إلى الحصول على خدمات أحد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة.

ويحظى لاعب الوسط الشاب، وارين زايري إيمري (16 عاما) باهتمام مسؤولي الفريق اللندني، حسب ما كشفت شبكة (RMC) سبورت الفرنسية.

وتابعت أنه "رغم صغر سنه وقلة خبراته، فإن زايري إيمري كان أفضل لاعبي بي إس جي في المباراة التي خسرها الفريق أمام رين بهدف، مساء الأحد، في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وأشارت أيضا إلى أن إمكانيات لاعب الوسط الواعد تحظى بتقدير كبير من كريستوف جالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان.

وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها بأن إدارة النادي الباريسي لا تنوي إطلاقا التفريط في اللاعب الشاب، بينما يصر آرسنال على ضم زايري إيمري، الذي يمثله وكيل الأعمال الشهير، خورخي مينديز.

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#آرسنال
#باريس سان جيرمان
#وارين زايري إيمري

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